Диапазон 112-114п по индексу RGBI пока остается актуальным - ПСБ

Торговый диапазон консолидации индекса RGBI на уровне 112-114 пунктов пока остается актуальным, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"После технического отскока индекса RGBI вверх на прошлой неделе в понедельник котировки госбумаг ожидаемо перешли к снижению. Ранее мы отмечали, что фундаментальные факторы для продолжения восстановления котировок на рынке отсутствуют и повышательная коррекция были исключительно связана с частичным закрытием "коротких" позиций в "длинных" ОФЗ", - пишет эксперт.

Дополнительным проинфляционным фактором, который вновь вернулся на рынки, отмечает он, стало обострение ситуации вокруг Ормузского пролива. Несмотря на явные выгоды для российского бюджета в части повышения цен на нефть, в долгосрочной перспективе нарушение логистики ведет к потенциальному глобальному инфляционному всплеску, указывает Грицкевич.

"Пока целевой диапазон консолидации индекса RGBI на уровне 112-114 пунктов остается актуальным. Некоторый локальный позитив рынку может принести очередная отмена аукционов Минфина или предложение флоатеров. Также крайне важна станет статистика по недельной инфляции в части оценки влияния ситуации с топливом на рост цен. Рекомендуем сохранять осторожный взгляд на долговой рынок при относительно короткой дюрации облигационного портфеля", - говорится в материале ПСБ.

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