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14 июля 2026 года 09:10

Nasdaq потерял больше 1,5%

Уолл-стрит начала неделю снижением, индекс Nasdaq потерял больше 1,5%. Фондовые индексы Азии растут во вторник, за исключением австралийского. Нефть продолжает дорожать утром вторника, Brent торгуется около $84,8 за баррель.

Американские фондовые индексы закрылись в минусе по итогам торгов в понедельник.

Давление на рынок акций оказали признаки новой эскалации на Ближнем Востоке. В воскресенье американские военные нанесли четвертый за неделю удар по Ирану, а иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник атаковал объекты на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления" и подчеркнул, что ответные операции продолжаются.

Тем временем в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении морской блокады Ирана.

"Ормузский пролив открыт и останется открытым, с Ираном или без него. Мы восстанавливаем иранскую блокаду; она так называется, потому что ее вводят только против иранских судов и клиентов, на вход и на выход", - написал президент.

Он подчеркнул, что все остальные страны могут пользоваться Ормузским проливом без ограничений, однако США намерены - за плату - играть роль гаранта судоходства в проливе. По словам Трампа, Штаты будут взымать "компенсацию" в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов, чтобы возместить расходы на обеспечение безопасности.

Негативные настроения инвесторов сказались на акциях производителей чипов памяти. Цена бумаг Micron Technology Inc. опустилась на 4,4%, Western Digital Corp. - на 4,6%, Seagate Technology - на 5,5%, Sandisk Corp. - более чем на 12%.

Тем временем цены на нефть резко выросли, а вслед за ними - капитализация ведущих нефтедобывающих компаний Chevron Corp. (SPB: CVX) (+3,3%) и Exxon Mobil (SPB: XOM) (+4,1%).

Котировки бумаг южнокорейского чипмейкера SK Hynix в Нью-Йорке упали на 9,3% после скачка на 12,8% в минувшую пятницу.

На этой неделе в США стартует сезон корпоративной отчетности, свои финпоказатели за минувший квартал представят ведущие банки страны JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley (SPB: MS), а также такие компании, как Netflix Inc. (SPB: NFLX), Johnson & Johnson (SPB: JNJ) и UnitedHealth Group (SPB: UNH).

Аналитики LSEG предполагают, что чистая прибыль компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, в апреле-июне подскочила в среднем на 23,7% в годовом выражении.

Также участники рынка ждут ключевых статданных по американской экономике. Данные об июньской инфляции (индекс CPI) будут обнародованы во вторник, о динамике розничных продажах - в четверг.

Кроме того, председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш во вторник проведет свое первое после назначения на должность выступление в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, а в среду он выступит в банковском комитете Сената.

Капитализация Mastercard Inc. поднялась на 2,1% на сообщении Financial Times о том, что компания рассматривает возможность продажи мажоритарной доли в британском подразделении Vocalink местным банкам.

Рыночная стоимость Intel Corp. (SPB: INTC) опустилась на 6,1%. Американский чипмейкер анонсировал инвестиции в размере 5 млрд евро в расширение мощностей по выпуску чипов в Ирландии на фоне устойчивого роста спроса на компоненты для поддержки ИИ-разработок.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,26% и составил 52498,64 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,79% - до 7515,34 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,55% и завершил торги на уровне 25873,18 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник растут, исключением выступает только австралийский рынок.

Значение японского Nikkei 225 к 8:29 МСК увеличилось на 0,7%.

Министерство финансов страны заявило о том, что может рассмотреть изменение стратегии распределения средств государственного пенсионного фонда, если привлекательность внутренних активов возрастет. Это подогрело ожидания, что фонд может нарастить покупки акций и облигаций, отмечают эксперты.

Лидером роста выступают акции рекламного гиганта Dentsu Group (+6%), косметической компании Shiseido (+5,9%) и Oriental Land (+5,9%), оператора токийского парка развлечений "Диснейленд".

Стоимость автопроизводителей Toyota, Nissan и Honda выросла на 1,2%, 0,3% и 1,6% соответственно.

Подорожали бумаги представителей полупроводниковой отрасли Kioxia (+1,4%), Advantest (+2,1%) и Screen Holdings (+1,9%).

Кроме того, растут котировки бумаг банков, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group (+1,5%), Sumitomo Mitsui Financial Group (+1%) и Mizuho Financial Group (+0,8%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК поднялся на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Экспорт Китая в июне вырос на 27% в годовом выражении и достиг $412,39 млрд, сообщило Главное таможенное управление. Импорт подскочил на 36% - до $286,76 млрд.

Рост первого показателя был максимальным с начала текущего года, второго - с июня 2021 года. В обоих случаях был зафиксирован исторический максимум по объему.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 18,2%, импорта - на 24%, по данным Trading Economics.

Существенный подъем котировок в Гонконге показывают акции производителей цветных металлов Aluminum Corp. of China, CMOC и China Hongqiao Group Ltd. - на 6,3%, 3,2% и 3% соответственно, а также нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 3,8% и 2,4% соответственно.

Бумаги автопроизводителей Geely, Li Auto (SPB: LI) и BYD подорожали на 0,3%, 1,6% и 1,9% соответственно.

Между тем снизилась цена акций интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 7,9%, золотодобывающей Laopu Gold - на 3,2%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 1,5%, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК увеличился на 1,2%.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросла на 3,5%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,8%.

Между тем котировки бумаг автомобильной Hyundai Motor снизились на 4,6%, сталелитейной Posco - на 0,5%, KB Financial Group - на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,1%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,7%, тогда как конкурирующей Rio Tinto практически не изменилась.

Подорожали бумаги нефтегазовых компаний Woodside Energy и Santos - на 3,2% и 1,3% соответственно.

При этом котировки акций крупнейших банков Австралии уменьшились, в том числе ANZ - на 1,4%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,9%, National Australia Bank - на 1,3%, Westpac Banking - на 1,1%,

Нефть продолжает дорожать после резкого скачка цен накануне на фоне значительной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что американские силы возобновят морскую блокаду Ирана. Позднее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что военные приступят к блокаде иранских портов в 23:00 мск вторника.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $84,78 за баррель, что на $1,48 (1,78%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они подорожали на $7,29 (9,59%), до $83,3 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,62 (2,07%), до $79,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $6,73 (9,42%), до $78,14 за баррель.

Котировки обоих контрактов находятся на максимумах с 17 июня - с момента подписания Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, который должен был остановить военные действия в регионе.

CENTCOM также сообщило, что Штаты нанесли очередную серию ударов по военным целям по всему Ирану в ночь на вторник.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в свою очередь заявил о нанесении ударов с применением баллистических ракет и беспилотников по объектам базы Пятого оперативного флота ВМС США в Бахрейне в ответ на американские атаки.

Также стало известно, что два принадлежащих ОАЭ нефтетанкера подверглись иранским ударам в районе Ормузского пролива в территориальных водах Омана. В результате атаки на танкер Mombasa погиб один из членов команды, восемь получили ранения. Судам был причинен значительный материальный ущерб.

"Новая эскалация конфликта, в том числе возобновление Штатами блокады иранских портов и ответные действия Ирана, явно приносит новые риски на нефтяной рынок", - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотерер.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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