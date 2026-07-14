Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 14 июля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП, с одной стороны, и желания некоторых участников рынка прикупить сильно подешевевшие облигации, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские вооруженные силы завершили очередную серию ударов по иранским целям в ночь на вторник, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). "В ходе пятичасовой операции американские силы успешно нанесли удары по военным целям по всему Ирану, включая (города) Бушир, Чехбехар, Джаск, Конарек, (остров) Абу-Муса и (порт) Бендер-Аббас, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство", - говорится в заявлении. При этом отмечается, что "силы CENTCOM использовали высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных установок, а также морских объектов".

Президент США Дональд Трамп заявил, что цель нынешних ударов США по Ирану - уничтожить военные возможности этой страны в районе Ормузского пролива. "Мы уничтожаем их возможности в том, что касается Ормузского пролива", - сказал он журналистам в Белом доме. По мнению Трампа, в итоге США смогут взять пролив под контроль. При этом Трамп заявил, что по-прежнему считает возможным заключение соглашения по спорным вопросам с Ираном.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удары по объектам базы Пятого оперативного флота ВМС США в Бахрейне в ответ на американские атаки против исламской республики, передает телеканал Press TV. "Военно-морские силы КСИР нанесли удары по нескольким складам оружия, центру спутниковой связи и жилым комплексам для американского персонала на базе Джуффаир в Бахрейне", - говорится в заявлении.

Американские фондовые индексы закрылись в минусе по итогам торгов в понедельник. Давление на рынок акций оказали признаки новой эскалации на Ближнем Востоке. Президент США Трамп в понедельник заявил о возобновлении морской блокады Ирана. "Ормузский пролив открыт и останется открытым, с Ираном или без него. Мы восстанавливаем иранскую блокаду; она так называется, потому что ее вводят только против иранских судов и клиентов, на вход и на выход", - написал президент.

Он подчеркнул, что все остальные страны могут пользоваться Ормузским проливом без ограничений, однако США намерены - за плату - играть роль гаранта судоходства в проливе. По словам Трампа, Штаты будут взымать "компенсацию" в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов, чтобы возместить расходы на обеспечение безопасности.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник растут, исключением выступает только австралийский рынок. Значение японского Nikkei 225 к 8:29 МСК увеличилось на 0,7%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК поднялся на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Экспорт Китая в июне вырос на 27% в годовом выражении и достиг $412,39 млрд, сообщило Главное таможенное управление. Импорт подскочил на 36% - до $286,76 млрд. В обоих случаях был зафиксирован исторический максимум по объему. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК прибавил 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,1%.

В свою очередь нефть продолжает дорожать после резкого скачка цен накануне на фоне значительной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $84,92 за баррель, что на 1,94% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они подорожали на 9,59%, до $83,3 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 2,03%, до $79,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 9,42%, до $78,14 за баррель.

Котировки обоих контрактов находятся на максимумах с 17 июня - с момента подписания Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, который должен был остановить военные действия в регионе."Новая эскалация конфликта, в том числе возобновление Штатами блокады иранских портов и ответные действия Ирана, явно приносит новые риски на нефтяной рынок", - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник немного снизилась относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,178 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,473 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 июля увеличился на 0,1% и составил 119,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (11-13 июля) прибавил 0,2%, поднявшись до 1298,62 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (+1,75%), "ГТЛК-001Р-04" (+1,44%), "РЖД-001P-04R" (+1,26%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,85%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-1,3%), "Газпромбанк-001Р-22Р" (-0,69%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,49%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что СФО "СБ Секьюритизация 5" установило ставку купона облигаций классов АР1 и АС на уровне 15,8% годовых, класса АР2 - на уровне 15,4% годовых. Компания с 23 июня по 13 июля провела сбор заявок на облигации с залоговым обеспечением классов АР1, АР2 и АС совокупным объемом до 56 млрд рублей. Длительность первого купона - 74 дня, последующие купоны ежемесячные. Срок обращения выпусков - около 9 лет, срок погашения бондов - 26 июня 2035 года. Объем выпуска класса АС зафиксирован на уровне 38,411 млрд рублей. Техразмещение четырех выпусков номинальным объемом 80 млрд рублей каждый (серий АР1, АР2, АС и Б) начнется 14 июля. Потенциальным приобретателем облигаций класса Б является Сбербанк (MOEX: SBER).

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 15 июля начнет размещение дополнительного выпуска N7 дисконтных облигаций серии 006Р-05Р объемом 5 млрд рублей по цене 56% от номинала. Размещение продлится до 24 июля. 29 апреля банк завершил размещение дополнительного выпуска N1 облигаций данной серии. Из номинального объема допвыпуска в 10 млрд рублей было размещено 48,59% эмиссии на 4,8 млрд рублей. 15 мая ГПБ завершил размещение дополнительного выпуска N2, реализовав 54,06% эмиссии на 2,7 млрд рублей. 1 июня банк завершил размещение дополнительного выпуска N3, реализовав 71,52% займа на 3,6 млрд рублей. Цена доразмещения во всех трех случаях составила 55% от номинальной стоимости. 11 июня эмитент завершил размещение допвыпуска N4, реализовав 100% займа на 5 млрд рублей по цене 55,5% от номинала. 29 июня завершено размещение допвыпуска N5 - реализовано 78,60% эмиссии на 3,9 млрд рублей. 10 июля завершено размещение допвыпуска N6 - реализовано 70,92% займа на 3,5 млрд рублей. Банк завершил размещение основного выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей в марте, реализовав 83,41% займа на 1,7 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составила 53,5% от номинала. С учетом шести доразмещений в обращении находятся бумаги выпуска на 25,3 млрд рублей.

ООО "Совкомбанк лизинг" установило ставки 1-4 квартальных купонов годовых облигаций БО-П22 на уровне 13,5% годовых. Сбор заявок прошел 13 июля. Размещение начнется 16 июля. Объем выпуска пока что не раскрывается.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ, входит в "СИБУР" (OKPO code: 78013185)) установило величину спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по облигациям серии 001Р-04 на уровне 1,20% годовых. Сбор заявок на 3-летний выпуск прошел 10 июля. Объем пока не раскрывается. Техразмещение состоится 17 июля.

"Северсталь" (MOEX: CHMF) скорректировала планы выхода на облигационный рынок: 14 июля компания, как и ожидалось, соберет заявки на двухлетний флоатер, а вот от размещения "фикса" по итогам премаркетинга решила отказаться. Ориентир по объему при этом остался тем же, что и для двух траншей - от 10 млрд рублей. Также не изменился ориентир спреда флоатера к ключевой ставке - не выше 135 базисных пунктов. Ориентир ставки купона "фикса" изначально был установлен на уровне не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2 года + 80-100 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 17 июля. Флоатер "Северстали" доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее "Первое коллекторское бюро") установило ставку 26-го купона бондов серии 001Р-05 на уровне 17,33% годовых, ставку 15-го купона облигаций серии 001Р-08 - на уровне 18,33% годовых. Компания разместила выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей в июне 2024 года. Выплачиваются переменные купоны, продолжительность 1-го купонного периода составила 2 дня; со 2-го по 49-й купоны ежемесячные. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: с 26-го по 48-й купонные периоды будет погашено по 4,1% от номинальной стоимости, в 49-й купонный период - 5,7% от номинала. Выпуск серии 001Р-08 со сроком обращения 3,5 года объемом 2 млрд рублей был размещен в апреле 2025 года. Выплачиваются ежемесячные переменные купоны, которые рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред 4% годовых. Предусмотрена амортизационная структура погашения - 12,5% от номинала планируется погасить в дату выплаты 37-го купона, 17,5% от номинала - в даты выплат 38-42-го купонов.

АО "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) установило ставку 10-го купона 10-летних облигаций серии 001П-07 объемом 200 млн рублей на уровне 28,50% годовых. Компания завершила размещение выпуска в апреле 2026 года. Ставки 1-5-го купонов были установлены на уровне 28,5% годовых.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) выкупило по оферте 2 млн 991 тыс. 371 облигацию серии 001Р-09 по цене 100% от номинала, или 99,7% займа. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10% годовых. Ставки 2-6-го купонов рассчитывались по формуле: значение ключевой ставки ЦБ, действующей на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 2,5% годовых. Ставки 7-8-го купонов рассчитываются как значение ключевой ставки ЦБ, действующей на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 3,95% годовых.

"ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) перечислил десятую часть причитающихся держателям своих облигаций серии БО-001Р-07 выплат, следует из сообщения компании и данных Национального расчетного депозитария. По этим облигациям компания на прошлой неделе должна была выплатить купон на сумму 86,6 млн рублей, но сообщила о техдефолте, сославшись на временную нехватку свободных денежных средств на счетах "из-за неравномерного поступления выручки". Два других техдефолта, объявленных 7 и 8 июля (на сумму 41,1 млн рублей и 25,5 млн рублей), "ЕвроТранс" успел закрыть до конца предыдущей недели, а самый крупный перешел на новую. Согласно сообщению "ЕвроТранса", компания перевела по 2,014 рубля на одну облигацию, в сумме 8,66 млн рублей. Это не первый случай, когда "ЕвроТранс" платит не только с задержкой, но и несколькими траншами. Таким же способом в начале июля эмитент выходил из техдефолта по купону облигаций серии БО-001Р-06.