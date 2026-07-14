Индекс Мосбиржи продолжит консолидацию в зоне 2120-2190п во вторник - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2120-2190 пунктов на торгах во вторник, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи в понедельник скорректировался вверх (прибавив по итогам основной торговой сессии 0,87% до отметки 2164,42 пункта), индекс РТС вырос на 0,93%, до 889,88 пункта, констатируют эксперты.

Главным драйвером стал рост нефтяных котировок: марка Brent подорожала на 4,65% (до $79,85 за баррель) на фоне резкой эскалации между США и Ираном.

"Мы ожидаем, что во вторник индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2120-2190 пунктов. Ближайшая поддержка расположена на уровне 2100 пунктов, сопротивление - в районе 2200 пунктов", - говорится в комментарии.

Инвесторы будут следить за развитием переговоров по новому пакету санкций ЕС, отмечают в инвесткомпании: любой намек на ужесточение или, наоборот, смягчение формулировок способен стать драйвером для рынка.

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