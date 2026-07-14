"Финам" повысил рейтинг акций Башнефти до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Башнефти" с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозные стоимости на уровнях 1286 рублей (потенциал роста составляет 26,6%) и 989 рублей (потенциал роста составляет 19,6%) за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Долгое время у нас был негативный взгляд на "обычку", однако с максимумов 2024 года они потеряли в цене уже около 70%. После такого сильного снижения, даже с учетом скромной нормы выплат, их форвардная дивидендная доходность, по нашим оценкам, перешла в двузначную область, - пишет эксперт. - Кроме того, локально "Башнефть" является одним из бенефициаров топливного кризиса в РФ, хотя и ее перерабатывающие мощности частично пострадали от внешних воздействий. Улучшение конъюнктуры может позволить эмитенту в текущем году увеличить прибыль, в связи с чем локально компания, по нашим прогнозам, оценивается всего в 2,3 P/E 2026E".

"Башнефть" - крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти, розничную реализацию.

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