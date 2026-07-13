Рубль в понедельник растерял дневной рост и немного опустился в паре с юанем по итогам торгов

Москва. 13 июля. Китайский юань отыграл потери первой половины торгов и немного укрепился на Московской бирже по итогам сессии. Рубль, напротив, растерял рост и развернулся вниз, несмотря на уверенный подъем цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3285 руб., что на 1,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 14 июля на 4,34 копейки, до 76,6213 руб./$1, и уменьшил курс евро на 8,8 копейки, до 87,5781 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Рубль по итогам недели продемонстрировал уверенное укрепление, достигнув значений 75,9 за доллар США и 11,3 - за китайский юань. Главным фундаментальным драйвером движения послужила эскалация напряженности на Ближнем Востоке, повлекшая блокировку Ормузского пролива. Риски сбоя поставок сырья привели к росту цен на нефть Brent до $76 за баррель. Данная конъюнктура улучшила ожидания рынка относительно притока экспортной выручки и предложения валюты внутри страны. Дополнительную поддержку рублю оказали операции в рамках бюджетного правила, регулярные действия Банка России способствовали сглаживанию краткосрочных колебаний и поддержанию стабильного уровня ликвидности", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель аналитической поддержки "ТКБ Инвестмент партнерс" Марина Цуцкиридзе.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-мае 2026 года составило $52,3 млрд, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Экспорт вырос за 5 месяца на 11,8% - до $182,6 млрд, импорт - на 11,1%, до $130,4 млрд.

Внешнеторговый оборот в январе-мае вырос на 11,5% - до $313 млрд.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-мае 2026 года выросло по сравнению с январем-маем 2025 года на 9,4% и составило $59,1 млрд (против $54 млрд годом ранее), следует из опубликованной ФТС внешнеторговой статистики.

Согласно данным ведомства, экспорт товаров за пять месяцев 2026 года вырос на 8,5%, составив $177,4 млрд ($163,5 млрд за аналогичный период 2025 года), импорт в РФ увеличился на 8,1%, до $118,3 млрд (с $109,5 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-мае 2026 года составил $295,7 млрд, по сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 8,3% (с $273 млрд).

Инфляция в России в июне 2026 года разогналась до 0,87% после 0,17% в мае, сообщил в пятницу Росстат. За январь-июнь 2026 года цены в РФ выросли на 4,19%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-июнь цены выросли на 3,77%).

Рост потребительских цен в июне 2026 года оказался несколько выше ожиданий аналитиков: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,85%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне 2026 года ускорилась до 6,02% (аналитики ожидали 5,99%) с 5,31% на конец мая.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июне 2026 года составил 100,48%, в годовом выражении - 105,02%.

Рост цен на нефть усилился вечером в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении морской блокады Ирана.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подскочила на 5,03%, до $79,83 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки превышали $80 за баррель впервые почти за месяц. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 4,92%, до $74,93 за баррель.

США снова приступают к "иранской блокаде", написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Ормузский пролив открыт и останется открытым, с Ираном или без него. Мы восстанавливаем иранскую блокаду; она так называется, потому что ее вводят только против иранских судов и клиентов, на вход и на выход", - написал президент.

Он подчеркнул, что все остальные страны могут пользоваться Ормузским проливом без ограничений, однако США намерены - за плату - играть роль гаранта судоходства в проливе.

"США с этого момента будут известны как "Защитник Ормузского пролива". Для честности процесса потребуется возмещение в размере 20% от всех перевозимых грузов за все расходы, необходимые для обеспечения безопасности в этом очень нестабильном регионе", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что в воскресенье американские военные нанесли очередной удар по Ирану, а иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник атаковал объекты на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления" и подчеркнул, что ответные операции продолжаются.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 13 июля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу поднялась на 19 базисных пунктов - до 14,62% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в понедельник подросла на 3 базисных пункта, до 14,22% годовых, а версии на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно предыдущего торгового дня и составили 14,47% и 15,27% годовых.