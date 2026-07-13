Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста вслед за нефтью, индекс МосБиржи превысил 2160п

Москва. 13 июля. Российский рынок акций начал неделю с коррекционного роста вслед за подорожавшей нефтью (фьючерс на Brent превысил $79,6 за баррель) из-за очередного витка эскалации на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором оставались опасения возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ в свете статданных об ускорении инфляции. Индекс МосБиржи завершил день ростом выше 2160 пунктов, при этом в ходе торгов индикатор протестировал рубеж 2200 пунктов.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2164,42 пункта (+0,9%), индекс РТС - 889,88 пункта (+0,9%). Среди индексных бумаг лидерами роста выступили акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+6,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,4%), "ЦИАН" (MOEX: CIAN) (+3,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 июля, составил 76,6213 руб. (-4,34 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,3% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,9%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-1,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,5%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-0,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%).

Евросоюз расширил санкционные списки против РФ, добавив в них компанию VK, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. В общей сложности в список внесены 11 физлиц и пять компаний. В документе отмечается, что данные ограничительные меры вводятся в связи с ситуацией с правами человека.

Введение санкций со стороны ЕС не влияет на работу VK и национального мессенджера Max. "Санкции ЕС не влияют на работу VK и Мах. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме", - сказали "Интерфаксу" в VK.

Согласно вышедшим вечером в пятницу данным Росстата, инфляция в России в июне 2026 года разогналась до 0,87% после 0,17% в мае (0,14% в апреле, 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе). За январь-июнь 2026 года цены в РФ выросли на 4,19%, что выше аналогичного показателя 2025 года, составившего 3,77%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне 2026 года ускорилась до 6,02% (аналитики ожидали 5,99%) с 5,31% на конец мая.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, индекс МосБиржи начал неделю ростом, отметившись в моменте на рубеже 2200 пунктов. Основной прирост обеспечили нефтегазовые "фишки", в которых отыгрывался рост нефтяных цен. Геополитический фон в контексте украинского конфликта остается напряженным.

Мировые рынки в начале недели пребывают в минорных настроениях. Инвесторов встревожили новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке и рост цен на нефть. Президент США Трамп заявил, что американские военные берут под контроль Ормузский пролив, и анонсировал жесткие удары по Ирану. Во вторник станет известна статистика по торговому балансу КНР за июнь, в США выйдет индекс потребительских цен за прошлый месяц. На российском рынке последний день с дивидендами будут торговаться акции "Татнефти". Мосбиржа начнет торги расчетным фьючерсным контрактом на нефть WTI. Прогноз по индексу МосБиржи на 14 июля - колебания в коридоре 2125-2225 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, жесткая геополитическая риторика и дивидендные отсечки оказывают давление на рынок акций РФ.

Российский рынок акций к окончанию основной сессии оставался в плюсе, но отступил от ее максимумов во многом под влиянием геополитических факторов. Акции банка "Санкт-Петербург" развивают восстановление от локальных минимумов без очевидных фундаментальных сигналов. Судя по всему, инвесторы в ближайшие недели ждут объявления о дивидендах кредитора за первое полугодие текущего года.

"НОВАТЭК" в понедельник сообщил о росте добычи углеводородов во II квартале 2026 года на 2,3% г/г, а в I полугодии - на 2,8% г/г. В СМИ при этом поступили сообщения о значительном смягчении первоначального 21-го пакета антироссийских санкций ЕС, из которого, в частности, был исключен запрет на импорт российского СПГ. "НОВАТЭК" также проводит выкуп акций, о продлении которого до 17 декабря 2031 года принял решение в конце июня. Общий объем денежных средств для финансирования программы составляет 100 млрд руб. Дальнейшее потенциальное повышение акций "НОВАТЭКа", вероятно, должно будет сопровождаться общим улучшением настроений на фондовом рынке РФ и более высокими ценами на газ. Благоприятной новостью для "НОВАТЭКа" также стало бы смягчение санкционной позиции ЕС, считает аналитик.

Акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-14,4%), "НМТП" (MOEX: NMTP) (-12,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1%) и Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-2,7%) упали после закрытия дивидендных реестров за 2025 год. EC в понедельник ввел санкции против "ВК", при этом в компании заявили, что приложения и сервисы доступны пользователям в обычном режиме. Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов растеряли значительную часть внутридневного прироста и отступили от сопротивлений 2210 пунктов и 910 пунктов соответственно. Сохранение жесткой риторики в украинском конфликте ограничивает покупки в РФ, как и продолжение сезона дивидендных отсечек, полагает Кожухова.

По оценке старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, по-видимому, часть инвесторов начали воспринимать текущие ценовые уровни как повод для покупок. В то же время, давление на рынок оказывают геополитика, рост дефицита бюджета РФ и проинфляционные риски, которые могут способствовать повышению траектории ключевой ставки в этом году. Дополнительным техническим фактором снижения для рынка выступают дивидендные "гэпы".

Ожидания по дальнейшей траектории ключевой ставки сейчас во многом определяют сантимент участников рынка. К середине лета рост бюджетного дефицита из-за высоких госрасходов и, как следствие, рост проинфляционных рисков привели Банк России к опции пересмотра траектории ключевой ставки в сторону повышения. До заседания 24 июля выйдут отчеты и статистика, важные для принятия Банком России следующего решения по ставке, напомнил эксперт.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,9%, австралийский ASX - на 0,01%, южнокорейский Kospi упал на 9%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), консолидируется Европа (индекс FTSE просел на 0,4%, CAC40 и DAX подросли на 0,1-0,2%), но снижаются США (индексы к 19:00 МСК просели на 0,3-1,5% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке в понедельник цены выросли после очередного обмена ударами между США и Ираном, при этом вечером рост ускорился после заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении морской блокады Ирана.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $79,81 за баррель (+5% и -0,5% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $74,94 за баррель (+4,9% и -0,9%в пятницу).

США снова приступают к "иранской блокаде", написал Трамп в соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что все остальные страны могут пользоваться Ормузским проливом без ограничений, однако США намерены - за плату - играть роль гаранта судоходства в проливе.

"США с этого момента будут известны как "Защитник Ормузского пролива". Для честности процесса потребуется возмещение в размере 20% от всех перевозимых грузов за все расходы, необходимые для обеспечения безопасности в этом очень нестабильном регионе", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что в воскресенье американские военные нанесли очередной удар по Ирану, а иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник атаковал объекты на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления" и подчеркнул, что ответные операции продолжаются.

В воскресенье американские военные нанесли четвертый за неделю удар по Ирану, а иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник атаковал объекты на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления" и подчеркнул, что ответные операции продолжаются.

В воскресенье через пролив прошли шесть судов, что стало минимумом за пять недель, показывают данные Kpler.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон планирует своими силами обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе и получать за это деньги. "Мы сохраним позиции в проливе и, вероятно, будем управлять им. Мы станем стражами пролива. И нам должны за это возместить расходы. Когда мы выполним нашу работу, нам заплатят", - сказал он в интервью Fox News.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+22,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+15,9%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+15,7% и +1,5% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+14,8% и +11,7% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+11,6% и +17,1% "префы").

Снизились акции "Группы ЛСР" (-14,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (-12,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-10,9%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-9,6%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,5% и -9,9% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-4,5%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (-3,9%), "Русагро" (MOEX: RAGR) (-3,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 81,3 млрд рублей (из них 10,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,06 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 5,23 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").