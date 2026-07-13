Вероятный диапазон для курса рубля на текущей неделе - 11,1-11,8 руб./юань - УК "Первая"

Вероятный диапазон для курса рубля на текущей неделе - 11,1-11,8 руб./юань и 76-80 руб./$1, говорится в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк.

"Рубль, вероятно, по-прежнему получает поддержку от высокой экспортной выручки, поступающей с отставанием от динамики нефтяных цен, подготовки к налоговому и дивидендному сезону, - отмечает эксперт. - При этом на ближайшем заседании Банк России с высокой вероятностью может сделать паузу в снижении ключевой ставки, и относительно высокие рублевые процентные ставки продолжат сдерживать спрос на иностранную валюту. В результате рассчитывать на ослабление рубля в базовом сценарии можно в августе, а на следующей неделе курс доллара может составлять 76-80 руб., юаня - 11,1-11,8 руб.".

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