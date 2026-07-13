Ориентир для цены Brent на ближайшие дни составляет $80-82/барр. - Freedom Global

Ориентир для цены Brent на ближайшие дни составляет $80-82/барр., отмечает аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

"Цена на нефть марки Brent 13 июля поднимается на 4,6%, до $79,49 за баррель, WTI дорожает на 4,5%, до $74,62, - констатирует эксперт. - Причина возвращения котировок к росту в том, что Иран и США занимают полярные позиции в отношении открытия Ормузского пролива для торгового судоходства, и каждая из сторон настаивает на том, что контроль должен оставаться за ней".

На этом фоне на рынках вновь усиливаются опасения по поводу ускорения глобальной инфляции, отмечает Мильчакова.

Тем временем ОПЕК пересмотрела прогноз мирового спроса на нефть в 2027 году на 210 тыс. баррелей в день, до 1,94 млн, что предполагает дефицит предложения. По экспертным оценкам, в Евросоюзе авиационного топлива остается примерно на месяц. Это дает основание для прогноза повышения цен на авиабилеты, что, на взгляд аналитика, служит еще одним проинфляционным фактором.

"Риски стагнации для мировой экономики в связи с обострением ближневосточного конфликта вернулись на повестку дня. Наш ориентир по цене Brent на ближайшие дни - $80-82 за баррель", - указывает эксперт инвесткомпании.

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