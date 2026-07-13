"АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций Роснефти до 731,18 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций "Роснефти" с 610,14 руб. до 731,18 руб. за бумагу сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Акции "Роснефти" с начала мая заметно отстали от рынка, однако фундаментальная оценка компании улучшилась, - отмечают эксперты. - После выхода отчетности за 1К26 мы снизили прогнозы EBITDA и чистой прибыли на 2026-2027 годы, учитывая более слабую выручку и усиление регуляторного давления на нефтепереработку. Вместе с тем ключевым фактором стал пересмотр оценки отраслевых рисков: снижение дисконта позволило повысить нашу справедливую стоимость акций до 731,18 руб. против 610,14 руб. ранее. Потенциал роста составляет 126%, поэтому сохраняем рекомендацию "покупать".

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