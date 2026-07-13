"Финам" поставил оценку акций Sempra Infrastructure на пересмотр

"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций Sempra Infrastructure, сообщается в комментарии аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Эксперт отмечает, что с момента публикации идеи по акциям эмитента от 3 июля 2025 года котировки выросли на 35,3% и превысили целевую цену инвесткомпании.

Ключевым событием стало соглашение о продаже 45% Sempra Infrastructure за $10 млрд. Сделка позволит компании сократить долговую нагрузку и сосредоточиться на коммунальном бизнесе, отмечает Абрамов.

Поддержку долгосрочным перспективам компании также оказывает инвестиционная программа на 2026-2030 гг. объемом $65 млрд, реализация которой будет способствовать росту регулируемой базы активов и прибыли, отмечает он.

"На этом фоне ключевые фундаментальные показатели компании и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно улучшились. В связи с этим мы ставим акции на пересмотр", - пишет аналитик "Финама".

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