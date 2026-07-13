Рубль днем подрастает в паре с юанем на фоне укрепляющейся нефти

Москва. 13 июля. Китайский юань уменьшается на Московской бирже в ходе дневной сессии в понедельник, рубль подрастает на фоне дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,299 руб., что на 1,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 4 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,76 руб./$1, контракт EURRUBF, напротив, подешевел на 4 копейки, до 87,68 руб./EUR1.

Курс пары юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань в понедельник, полагает эксперт банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"На минувшей неделе волатильность рубля несколько снизилась, а курсовые котировки пытались закрепиться в середине диапазона 11-11,5 руб./ юань и 75-80 руб./$1, - напоминает эксперт. - Мы не ждем, что курсовая ситуация существенно изменится до конца текущего месяца. Экспортерам в июле предстоит увеличить отчисления в бюджет за счет уплаты квартального НДД, а спрос на валюту скорее всего чувствительно усилится не ранее августа".

На текущей неделе аналитик рассчитывает на дальнейшее снижение волатильности на валютном рынке и ждет более уверенного закрепления курсовых котировок в середине диапазона 11-11,5 руб./юань и 75-80 руб./$1, не исключая попыток ухода стоимости иностранной валюты в нижнюю часть указанных коридоров.

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, в целом будет двигаться в диапазоне 74,95-77,85 руб./$1 на текущей неделе, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Геополитический фон остается нестабильным, он продолжает ограничивать потенциал более выраженного укрепления рубля, отмечает эксперт.

Текущие положительные реальные ставки и ожидания сохранения жестких денежно-кредитных условий остаются на стороне рубля, указывает Кравченко. Эти факторы могут ограничивать ослабление рубля в случае нового усиления риск-премии либо способствовать его коррекции обратно после локального ослабления, говорится в его комментарии.

Банк России остается чистым покупателем валюты с учетом операций по бюджетному правилу и зеркалирования операций со средствами ФНБ. "Сейчас мы оцениваем этот фактор как в целом нейтральный для курса рубля: текущие объемы операций не выглядят самостоятельным драйвером ослабления. Однако в связке с лаговым притоком нефтяной валютной выручки эти покупки будут ограничивать поддержку рубля со стороны экспортных поступлений прошлых месяцев", - пишет аналитик инвесткомпании.

"На ближайшую неделю мы ожидаем движение официального курса доллара в диапазоне 74,95-77,85 руб./$1. Смещение к верхней границе диапазона возможно в случае ухудшения геополитической риторики и соответствующего роста премии за риск. Если такого ухудшения не произойдет, мы не исключаем попыток рубля продолжить возвращение к уровням конца июня, в том числе закрепиться вблизи 75 руб./$1", - говорится в материале эксперта "Велес Капитала".

Инфляция в России в июне 2026 года разогналась до 0,87% после 0,17% в мае, сообщил в пятницу Росстат. За январь-июнь 2026 года цены в РФ выросли на 4,19%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-июнь цены выросли на 3,77%).

Рост потребительских цен в июне 2026 года оказался несколько выше ожиданий аналитиков: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,85%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне 2026 года ускорилась до 6,02% (аналитики ожидали 5,99%) с 5,31% на конец мая.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июне 2026 года составил 100,48%, в годовом выражении - 105,02%.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-мае 2026 года выросло по сравнению с январем-маем 2025 года на 9,4% и составило $59,1 млрд (против $54 млрд годом ранее), следует из опубликованной ФТС внешнеторговой статистики.

Согласно данным ведомства, экспорт товаров за пять месяцев 2026 года вырос на 8,5%, составив $177,4 млрд ($163,5 млрд за аналогичный период 2025 года), импорт в РФ увеличился на 8,1%, до $118,3 млрд (с $109,5 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-мае 2026 года составил $295,7 млрд, по сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 8,3% (с $273 млрд).

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-май 2026 года составил $23 млрд (снижение на 8,4%), в Азию - $141,5 млрд (рост на 14,5%), в Африку - $8,3 млрд (снижение на 10%), в Америку - $4,5 млрд (падение на 17%).

Импорт в РФ из Европы за январь-май 2026 года составил $30,3 млрд (рост на 8%), из Азии - $79,6 млрд (рост на 8,8%), из Африки - $1,9 млрд (снижение на 7,1%), из Америки - $6,5 млрд (рост на 4,3%).

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт товаров из РФ в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279 млрд.

Фьючерсы на нефть несколько замедлили подъем днем в понедельник, однако продолжают активно расти в цене на новостях об очередном обмене ударами между США и Ираном.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 3,35%, до $78,66 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,37%, до $73,8 за баррель.

В воскресенье американские военные нанесли четвертый за неделю удар по Ирану, а иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник атаковал объекты на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления" и подчеркнул, что ответные операции продолжаются.

В воскресенье через пролив прошли шесть судов, что стало минимумом за пять недель, показывают данные Kpler.