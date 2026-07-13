"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций ВК

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций МКПАО "ВК" с прогнозной стоимостью на уровне 280 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков брокера.

В понедельник Евросоюз расширил санкционные списки против РФ, добавив в них холдинг VK и компанию "Коммуникационная платформа" ("дочка" VK, оператор мессенджера Max), сообщается в официальном журнале ЕС.

"Основная операционная деятельность компании сосредоточена в России, поэтому мы полагаем, что на бизнес группы эффект не будет значительным. По нашему мнению, удаление приложения из App Store и продолжающаяся негативная динамика на рекламном рынке, от которой зависит часть выручки VK, оказывают более негативное влияние", - пишет глава аналитики брокера по рынку акций Марьяна Лазаричева.

Аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют рекомендацию "держать" для акций эмитента с таргетом 280 рублей.

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