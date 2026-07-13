Ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется на уровне 14,25% в июле 2026г - инвестбанк "Синара"

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется на текущем уровне - 14,25% годовых - по итогам июльского заседания, говорится в комментарии главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина.

Опубликованные инфляционные данные в целом подтверждают обоснованность осторожной позиции Банка России, озвученной на июньском заседании совета директоров регулятора, говорится в материале эксперта.

Несмотря на значительное ускорение общей инфляции, из структуры роста цен следует, что главный вклад в неожиданный скачок внесло резкое временное уменьшение предложения (главным образом топлива) и сезонное подорожание отдельных видов продукции, а не базовая инфляция, затрагивающая широкую номенклатуру товаров, указывает он.

"Данные с корректировкой на сезонность подтверждают такую интерпретацию, а также опасения Центробанка, что бюджетное стимулирование и временный спад предложения способны затормозить дезинфляционные процессы, - пишет Коныгин. - В совокупности с консервативной позицией регулятора июньская статистика говорит о низкой вероятности ускоренного смягчения денежно-кредитной политики и предвещает сохранение ключевой ставки на прежнем уровне в июле".

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