Прогноз базового уровня S&P 500 на конец 2026г повышен до 7500п - "БКС МИ"

Прогнозный базовый уровень индекса S&P 500 на конец текущего года повышен с 7300 до 7500 пунктов, сообщается в стратегии по США на третий квартал текущего года от аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

После сильной динамики рынка акций США в I полугодии эксперты понижают взгляд на рынок с "позитивного" до "нейтрального".

В III квартале они допускают усиление волатильности, однако сохраняют конструктивный взгляд на долгосрочные перспективы американского рынка.

"Одновременно, учитывая сильные финансовые результаты компаний индекса S&P 500, повышаем целевой уровень индекса S&P 500 в базовом сценарии на конец 2026 года с 7300 до 7500 пунктов, - говорится в материале. - В оптимистичном сценарии - с 7800 до 8000 пунктов. Негативный сценарий сохраняется без изменений - на уровне 5500 пунктов".

"Наша стратегия сохраняет актуальность: мы по-прежнему делаем акцент на диверсификации, отдавая предпочтение компаниям с устойчивым конечным спросом, предсказуемыми денежными потоками, высокой операционной эффективностью и адекватной рыночной оценкой, - пишут эксперты. - Мы исходим из того, что во II полугодии инфляция останется на уровне 3,5-4%, ФРС будет держать ставку неизменной или незначительно ее повысит ее, а рост ВВП ожидаем на уровне 1,5-2% в год".

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