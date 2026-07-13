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13 июля 2026 года 14:26
"Т-Инвестиции" поставили на пересмотр оценку акций Полюса
"Т-Инвестиции" отозвали на пересмотр рекомендацию и целевую цену для акций ПАО "Полюс", сообщается в комментарии аналитиков брокера. Менеджмент эмитента объявил о рекомендации дивидендной паузы до 2030 года. На фоне эксперты временно отозвали целевую цену и рекомендацию по акциям компании. Причина - высокая неопределенность по прогнозным затратам и инвестиционным проектам, включая график их реализации. "На текущий момент мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги "Полюса" и не рекомендуем их к покупке. Сейчас котировки могут оставаться волатильными, а динамика во многом зависит от новостного фона и может носить преимущественно спекулятивный характер, - пишут аналитики. - Поэтому при принятии инвестиционных решений рекомендуем учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и отношение к риску". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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