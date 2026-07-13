"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Транснефти", открытую 25 марта 2026 года, с ожидаемой доходностью 13% на горизонте трех месяцев, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина.

"В конце марта текущего года мы открыли краткосрочную идею "Лонг в акциях "Транснефти" с целью 1600 рублей за штуку. За это время бумага потеряла в цене 13% против падения индекса полной доходности на 23%. Продлеваем идею на месяц и ждем объявления дивидендов за 2025 год в ближайшее время", - пишет эксперт.

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