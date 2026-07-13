Курс рубля, вероятно, пока останется вблизи 11,20-11,35 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, пока продолжит торги вблизи уровней 11,20-11,35 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Национальная валюта на прошлой неделе укреплялась в рамках коррекции, констатируют эксперты. Такой динамике способствовал рост нефтяных цен на новостях, ослабивших уверенность в достижении мира на Ближнем Востоке, отмечают они.

Июньские данные от ЦБ, показавшие рост спроса на валюту и лишь умеренное снижение ее предложения, не оказали заметного влияния на краткосрочную динамику рынка, говорится в комментарии банка.

С учетом последних событий на Ближнем Востоке курс пары юань/рубль, вероятно, пока останется вблизи 11,20-11,35 руб./юань, прогнозируют аналитики.

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