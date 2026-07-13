.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Текущего роста цен на нефть недостаточно для уверенного отскока рынка акций - ПСБ
.
13 июля 2026 года 11:01
Текущего роста цен на нефть недостаточно для уверенного отскока рынка акций - ПСБ
Текущего роста цен на нефть недостаточно для уверенного отскока рынка акций РФ, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. "В ходе малоликвидных торгов выходного дня индекс Мосбиржи предпринял попытку вернуться выше 2160 пунктов - поддержку оказала новая волна эскалации на Ближнем Востоке и, как следствие, подъем котировок нефти марки Brent в район $79/барр., - отмечает эксперт в комментарии. - Но, по нашему мнению, текущего роста цен на нефть для уверенного отскока российских акций недостаточно - нужны более весомые триггеры. Поэтому на рынок акций продолжаем смотреть осторожно". Аналитик банка считает, что инвесторам по-прежнему стоит придерживаться выжидательной позиции. По его оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник перейдет к проторговке диапазона 2100-2200 пунктов, и при отсутствии новостного негатива будет пытаться закрепиться в верхней его половине. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
13 июля 2026 года 13:23
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Башнефть" с 1940 руб. и 1755 руб. до 2234 руб. и 2061 руб. за штуку соответственно, рекомендация сохранена на уровне "покупать", сообщается в материале аналитиков. Обыкновенные акции эмитента с... читать дальше
.13 июля 2026 года 12:45
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, в целом будет двигаться в диапазоне 74,95-77,85 руб./$1 на текущей неделе, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Геополитический фон остается нестабильным, он продолжает... читать дальше
.13 июля 2026 года 12:21
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Транснефти", открытую 25 марта 2026 года, с ожидаемой доходностью 13% на горизонте трех месяцев, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина. "В конце марта текущего года мы открыли краткосрочную идею "Лонг в акциях... читать дальше
.13 июля 2026 года 11:43
"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций ПАО "Полюс" в связи с высокой неопределенностью относительно дальнейшего инвестиционного кейса, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Егора Вершинина. "Решение связано с рекомендацией менеджмента эмитента приостановить дивидендные... читать дальше
.13 июля 2026 года 11:20
рс валютной пары юань/рубль, вероятно, пока продолжит торги вблизи уровней 11,20-11,35 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Национальная валюта на прошлой неделе укреплялась в рамках коррекции, констатируют эксперты. Такой динамике способствовал рост нефтяных цен на новостях,... читать дальше
.13 июля 2026 года 10:43
Индекс Мосбиржи может потерять на текущей неделе еще около 65 пунктов из-за дивидендных отсечек, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". В пятницу индекс Мосбиржи (-1,1%) продолжил снижение в рамках общего, затянувшегося на 18 недель, тренда, отмечают аналитики. Однако эскалация... читать дальше
.13 июля 2026 года 10:30
Москва. 13 июля. Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль растет на фоне активно дорожающей нефти. читать дальше
.13 июля 2026 года 10:13
Индекс RGBI, скорее всего, перейдет к широкой консолидации в диапазоне 112-114 пунктов на текущей неделе, полагает эксперт банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Рынок ОФЗ завершил прошлую неделю техническим отскоком - индекс RGBI прибавил чуть более 1 пункта, вернувшись к отметке 113,3 пункта, напоминает... читать дальше
.13 июля 2026 года 10:00
Индексы США выросли в пятницу, ADR Hynix дебютировали подъемом на 12,8%. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются. Нефть уверенно дорожает, Brent - $79,3 за баррель. читать дальше
.13 июля 2026 года 09:50
Курс пары рубль/юань продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань в понедельник, полагает эксперт банка ПСБ Денис Попов. "На минувшей неделе волатильность рубля несколько снизилась, а курсовые котировки пытались закрепиться в середине диапазона 11-11,5 руб./ юань и 75-80 руб./$1, - напоминает... читать дальше
.13 июля 2026 года 09:34
Инвесторам пора присмотреться к акциям ПАО "Полюс", говорится в комментарии главного аналитика "Алор Брокер" Андрея Зацепина. "На отечественном рынке акций наметился отскок, связанный с очередной эскалацией отношений Ирана и США, - напоминает эксперт. - Российские инвесторы ждали взлета цен на... читать дальше
.13 июля 2026 года 09:31
Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 13 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП, с одной стороны, и желания некоторых участников рынка прикупить сильно подешевевшие облигации, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.13 июля 2026 года 09:16
Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 76-78 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 76-78 руб./$1, по паре рубль/евро - 87-89 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. По мнению эксперта, российский рубль по-прежнему во многом... читать дальше
.10 июля 2026 года 19:40
Рынок акций РФ в первой декаде июля продолжил снижение на фоне сохраняющейся геополитической напряженности из-за конфликта РФ-Украина и ожиданий, что Банк России на заседании в конце июля может взять паузу в смягчении монетарной политики из-за растущей инфляции. Сдерживающим фактором на неделе выступила выросшая нефть из-за очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке после новых ударов США по Ирану. Индекс МосБиржи на неделе падал ниже 2120 пунктов, обновив минимум с конца декабря 2022 года, после чего скорректировался и завершил неделю в районе 2145 пунктов. читать дальше
.10 июля 2026 года 19:31
Москва. 10 июля. Китайский юань подорожал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль умеренно опустился перед выходными днями. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,317 руб., что на 6,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.