Фондовые индексы США завершили торги ростом, нефть уверенно дорожает

Индексы США выросли в пятницу, ADR Hynix дебютировали подъемом на 12,8%. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются. Нефть уверенно дорожает, Brent - $79,3 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, основное внимание инвесторов было приковано к дебюту южнокорейского разработчика чипов памяти SK Hynix.

В пятницу на бирже Nasdaq начались торги американскими депозитарными расписками (ADR) Hynix по принципу условной консигнации (when-issued), т.е. до выпуска. Бумаги завершили основную сессию ростом на 12,8% по сравнению с ценой размещения в $149 за штуку, закрывшись на отметке $168,01, при этом внутри дня котировки достигали $177. Дополнительная сессия также сложилась удачно: ADR выдали подъем на 2,5% - до $172,14. Полноценные торги ими начнутся в понедельник.

Hynix готова провести допэмиссию в США в случае роста доходности и сохранения стабильности котировок, заявил председатель совета директоров материнской SK Group Чхве Тхэ Вон в интервью Bloomberg Television. По его словам, чипмейкер также изучает возможность продавать "память как услугу".

Объем размещения расписок компании составил $26,5 млрд - исторический максимум для иностранного эмитента в США. До этого рекорд принадлежал китайской Alibaba (SPB: BABA), разместившей бумаги на $21,8 млрд в 2014 году.

Рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) по итогам регулярных торгов повысилась на 4%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 2%, Sandisk - на 3,1%. Intel Corp. (SPB: INTC) сократила ее на 2,4%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 0,3%, ON Semiconductor - на 2%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 1%.

Micron потеряла 1,2% капитализации после увеличения американской инвестпрограммы на период до конца 2035 года до более чем $250 млрд с $200 млрд.

Гиперскейлеры (крупные поставщики облачных услуг) Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подорожали на 0,2% и 6% соответственно. Скачок последней объясняется позитивным отчетом SemiAnalysis о ее ИИ-бизнесе.

Котировки бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) уменьшились на 0,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,7%.

Акции Delta Air Lines (SPB: DAL) потеряли в цене 1,8%. Одна из крупнейших авиакомпаний США во втором квартале снизила чистую прибыль на 25% и при этом не стала менять годовой прогноз.

Рыночная стоимость JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Wells Fargo (SPB: WFC) выросла на 0,3%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 0,7%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 0,9%. Goldman Sachs Group (SPB: GS) снизил ее на 0,1%.

Цена бумаг автомобильной Ford Motor (SPB: F) повысилась на 2,9%, фармацевтической Eli Lilly (SPB: LLY) - уменьшилась на 2,3%. Котировки фастфуд-гиганта McDonald''s Corp. (SPB: MCD) сократились на 0,7%.

Капитализация эмитента стейблкойнов Circle Internet Group поднялась на 5% после того, как компания получила разрешение на создание криптовалютного банка-кастодиана.

Нефтесервисная Baker Hughes Co. нарастила стоимость на 0,6%, получив одобрение Европейской комиссии на приобретение Chart Industries Inc. за $13,6 млрд.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу вырос на 0,29% - до 52637,01 пункта.

Значение Standard & Poor ''s 500 увеличилось на 0,42% - до 7575,39 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,29% и закрылся на отметке 26281,61 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижаются, негативное давление на настроения инвесторов оказывают очередное усиление эскалации конфликта на Ближнем Востоке и существенное повышение цен на нефть.

Значение японского Nikkei 225 к 8:18 МСК уменьшилось на 2,3%.

"Рынок обеспокоен ростом расходов из-за подорожания нефти, и это совпало с началом сезона отчетности японских компаний", - отмечает старший аналитик Daiwa Securities Дайсуке Хашидзуме.

Цена бумаг Yaskawa Electric упала на 14,3%, поскольку чистая прибыль производителя роботов в первом финквартале сократилась на 21,7%.

Котировки акций Nippon Paint снижаются на 3,2%. Компания сделала предложение о покупке подразделения по производству декоративных красок голландской Akzo Nobel за 7,5 млрд евро.

Также дешевеют бумаги представителей полупроводниковой отрасли, в том числе акции Kioxia - на 12,2%, Murata Manufacturing - на 9,6%, Renesas Electronics - на 7%, Advantest - на 4,1%, Tokyo Electron - на 3,5%, Disco Corp. и Screen Holdings - на 2,2%.

Стоимость автопроизводителей Toyota, Nissan и Honda опустилась на 0,9%, 1,6% и 0,2% соответственно.

В то же время цена акций Ryohin Keikaku взлетела на 16% после того, как владелец сети магазинов Muji улучшил прогноз прибыли и выручки на текущий фингод.

Кроме того, растут котировки бумаг банков, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group - на 2,2%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,6%, Mizuho Financial Group - на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК снизился на 2,1% (до минимума более чем за месяц), гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

Наиболее значительное снижение котировок среди компонентов Hang Seng показывают акции страховщика China Life Insurance - на 5,1%.

Бумаги автопроизводителей Geely, Li Auto (SPB: LI) и BYD потеряли в цене 2,9%, 1,6% и 1,5% соответственно.

При этом акции алюминиевой China Hongqiao Group подорожали на 3,3%, производителя аккумуляторов CATL - на 2,6%, выпускающей игрушки Pop Mart International Group - на 2,3%, интернет-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) и нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:14 МСК упал на 7,2%.

Стоимость SK Hynix рухнула на 12,7%, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после масштабного размещения чипмейкером акций в США.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снизилась на 8,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,9%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 1,3%, сталелитейной Posco - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 находится практически на уровне закрытия торгов в пятницу.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto также почти не изменилась.

Котировки акций крупнейших банков Австралии повысились, в том числе ANZ - на 1,2%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,4%, National Australia Bank - на 0,8%, Westpac Banking - на 0,6%,

Также подорожали бумаги нефтегазовых компаний Woodside Energy и Santos - на 1% и 0,3% соответственно.

Цены на нефть уверенно повышаются утром в понедельник после очередного обмена ударами между США и Ираном.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск торгуются по $79,3 за баррель, на $3,29 (на 4,33%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. В пятницу они подешевели на $0,29 (на 0,38%), до $76,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $3,12 (на 4,37%), до $74,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $0,67 (на 0,93%), до $71,41 за баррель.

В воскресенье американские военные нанесли четвертый за неделю удар по Ирану, а иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник атаковал объекты на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне.

Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления" и подчеркнул, что что его ответные операции продолжаются.