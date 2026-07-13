Индекс RGBI перейдет к широкой консолидации в диапазоне 112-114п на текущей неделе - ПСБ

Индекс RGBI, скорее всего, перейдет к широкой консолидации в диапазоне 112-114 пунктов на текущей неделе, полагает эксперт банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Рынок ОФЗ завершил прошлую неделю техническим отскоком - индекс RGBI прибавил чуть более 1 пункта, вернувшись к отметке 113,3 пункта, напоминает аналитик в комментарии.

По оценке Грицкевича, наблюдаемая коррекция сняла перепроданность рынка ОФЗ, однако фундаментальные факторы для продолжения восстановления котировок госбумаг пока не появились. В частности, недельная инфляция продолжила ускоряться до 0,31% против 0,22% неделей ранее, а рост цен на топливо остался высоким (2%-3% за неделю). Кроме того, фактор геополитики продолжает поддерживать высокую риск-премию по российским активам.

"На этой неделе инвесторы продолжат внимательно следить за выходящей статистикой по инфляции и, в частности, за вторичными эффектами роста цен из-за ситуации на рынке топлива, - отмечает аналитик. - Немаловажным фактором будет также являться стратегия Минфина на рынке госдолга - на наш взгляд, учитывая переход к профицитному бюджету в июне, министерство имеет определенный запас для дальнейшей отмены аукционов. Другим уже ранее проверенным вариантом снятия навеса предложения на кривую ОФЗ является переход к размещению флоатеров".

На этой неделе стратег банка ожидает переход индекса RGBI к консолидации в широком диапазоне 112-114 пунктов и сохраняет осторожный взгляд на долговой рынок, рекомендуя поддерживать относительно короткую дюрацию портфеля.

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