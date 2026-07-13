Курс пары рубль/юань продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань в понедельник - ПСБ

Курс пары рубль/юань продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань в понедельник, полагает эксперт банка ПСБ Денис Попов.

"На минувшей неделе волатильность рубля несколько снизилась, а курсовые котировки пытались закрепиться в середине диапазона 11-11,5 руб./ юань и 75-80 руб./$1, - напоминает эксперт. - Мы не ждем, что курсовая ситуация существенно изменится до конца текущего месяца. Экспортерам в июле предстоит увеличить отчисления в бюджет за счет уплаты квартального НДД, а спрос на валюту скорее всего чувствительно усилится не ранее августа".

На текущей неделе аналитик рассчитывает на дальнейшее снижение волатильности на валютном рынке и ждет более уверенного закрепления курсовых котировок в середине диапазона 11-11,5 руб./юань и 75-80 руб./$1, не исключая попыток ухода стоимости иностранной валюты в нижнюю часть указанных коридоров.

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