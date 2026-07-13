Инвесторам пора присмотреться к акциям Полюса - "Алор Брокер"

Инвесторам пора присмотреться к акциям ПАО "Полюс", говорится в комментарии главного аналитика "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

"На отечественном рынке акций наметился отскок, связанный с очередной эскалацией отношений Ирана и США, - напоминает эксперт. - Российские инвесторы ждали взлета цен на нефть, что могло бы поддержать Индекс Мосбиржи в понедельник. Однако сильной поддержки российского рынка акций со стороны нефти пока ждать не стоит. В лучшем случае нас сегодня ждет вялый рост, который быстро сменится распродажами при падении той же нефти или появлении каких-то других негативных поводов".

Поэтому покупать акции широким фронтом время еще не пришло, считает Зацепин. Спекулянтам стоит пока торговать от шорта.

"Но на этой неделе "медведям" нужно быть крайне осторожными, - предупреждает аналитик. - Во-первых, есть вероятность дальнейшего роста цен на нефть. Во-вторых, рынок поддержит приближение таких эмитентов как Сбербанк, ДОМ.РФ к дивидендным отсечкам. Дивдоходность по ним зашкаливает за 10%".

Эксперт рекомендует внимательно смотреть за "Полюсом". Бумага за прошлую неделю обвалилась почти на 40% на информации о намерении отказаться от выплаты дивидендов до 2030 года. Данный провал видится эксперту избыточным, поскольку никаких финансовых потерь у компании нет, как и рисков для бизнеса.

"Акции упали на величину большую, чем оцениваемый размер дивидендов за это время. Ждем сильного отскока в бумаге, к которому стоит присоединяться спекулятивно. Долгосрочным инвесторам также стоит искать момент для начала покупки этой бумаги", - рекомендует стратег.

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