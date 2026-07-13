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13 июля 2026 года 09:31

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 13 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП, с одной стороны, и желания некоторых участников рынка прикупить сильно подешевевшие облигации, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в России в июне 2026 года разогналась до 0,87% после 0,17% в мае, 0,14% в апреле, 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-июнь 2026 года цены в РФ выросли на 4,19%, что выше аналогичного показателя 2025 года, составившего 3,77%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне 2026 года ускорилась до 6,02% (аналитики ожидали 5,99%) с 5,31% на конец мая. На конец апреля годовая инфляция равнялась 5,58%, на конец марта - 5,86%, на конец февраля - 5,91%, на конец января - 6,00%.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана временно закрывает движение по Ормузскому проливу из-за попыток других стран повлиять на обстановку в нем, сообщило в ночь на воскресенье иранское телевидение. В командовании КСИР пояснили, что пролив будет закрыт "до дальнейшего уведомления". Военные подчеркнули, что пошли на такой шаг в связи "с иностранным вмешательством", а также в связи с попытками создать не согласованный с Тегераном маршрут для судов.

Также в КСИР сообщили, что несколько судов недавно попытались пересечь пролив вне одобренного Ираном коридора. Одно из этих судов иранские военные остановили, так как, по их мнению, оно представляло опасность для навигации. В командовании отметили, что не будут пропускать суда до тех пор, пока США не прекратят попытки вмешиваться в вопросы, касающиеся Ормузского пролива.

Кроме того, командование КСИР предупредило о готовности к ответным действиям в случае нанесения новых ударов по Ирану. В КСИР подчеркнули, что иранские военные будут готовы наносить удары по "новым базам врага" в ближневосточном регионе.

Управление Ирана по контролю за Ормузским проливом (PGSA) заявило в воскресенье, что проход торговых судов через этот водный путь в настоящее время остается закрытым. "В связи с недавними незаконными действиями вооруженных сил США в регионе транзит через Ормузский пролив в настоящее время невозможен", - говорится в заявлении PGSA, опубликованном в соцсети X. Управление подчеркнуло, что как только "будет восстановлена стабильность и спокойствие, все заявки будут рассмотрены в соответствии с установленным графиком и будут выданы необходимые разрешения".

Между тем президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что перекрытий Ормузского пролива на данный момент нет. "Пролив открыт. Мы как следует бомбили Иран прошлой ночью", - сказал он в телефонном интервью телеканалу NBC.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские вооруженные силы готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе после объявления Ираном о его закрытии. "Ормузский пролив открыт для всех судов, стремящихся законным образом пройти по этому международному водному пути. Силы США находятся на местах и в состоянии готовности, чтобы обеспечить свободу судоходства, несмотря на необоснованную иранскую агрессию, запугивания, угрозы и произвольные заявления. Иран не контролирует этот пролив. Движение продолжается", - сообщило командование.

Режим прекращения огня между США и Ираном прекратил действовать, теперь Белый дом может пойти на самые разные варианты действий, заявил в интервью ABC постпред США при ООН Майк Уолтц. "Президент говорил, что меморандум о взаимопонимании США и Ирана зависит от его результативности. Иран его не соблюдает, и мы рассматриваем все возможные варианты", - сказал Уолтц.

В то же время постпред отметил, что технические переговоры по вопросу иранской ядерной программы не прекратились. ABC напоминает, что на такие переговоры, согласно меморандуму, отведено 60 дней, около половины срока прошло. "Эксперты (...) все еще разговаривают, хотя перемирие и рухнуло", - пояснил Уолтц.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, основное внимание инвесторов было приковано к дебюту южнокорейского разработчика чипов памяти SK Hynix. В пятницу на бирже Nasdaq начались торги американскими депозитарными расписками (ADR) Hynix по принципу условной консигнации (when-issued), т.е. до выпуска. Бумаги завершили основную сессию ростом на 12,8% по сравнению с ценой размещения в $149 за штуку, закрывшись на отметке $168,01, при этом внутри дня котировки достигали $177. Дополнительная сессия также сложилась удачно: ADR выдали подъем на 2,5% - до $172,14. Полноценные торги ими начнутся в понедельник.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренное снижение (-0,54%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 13 июля.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижаются, негативное влияние на настроения инвесторов оказывают очередное усиление эскалации конфликта на Ближнем Востоке и существенное повышение цен на нефть. Значение японского Nikkei 225 к 8:18 МСК уменьшилось на 2,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК опустился на 2,1% (до минимума более чем за месяц), гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:14 МСК упал на 7,2%. Австралийский S&P/ASX 200 находится практически на уровне закрытия торгов в пятницу.

В свою очередь цены на нефть уверенно повышаются утром в понедельник после очередного обмена ударами между США и Ираном. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $79,03 за баррель, на 3,97% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В пятницу они подешевели на 0,38%, до $76,01 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялись в цене к этому времени на 4,05%, до $74,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 0,93%, до $71,41 за баррель.

В воскресенье американские военные нанесли четвертый за неделю удар по Ирану, а иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник атаковал объекты на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления" и подчеркнул, что его ответные операции продолжаются.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 18,511 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,117 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 июля снизился всего на 0,04% и составил 119,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,004%, опустившись до 1296,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,92%), "Славнефть-001Р-03" (+0,45%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-04R" (-1,17%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,7%) и " Ростелеком-001P-02R" (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Новоленская ТЭС" (входит в ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO)) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 135 базисных пунктов. Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 10 июля. Техразмещение запланировано на 14 июля. Эмиссия удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Ростелеком" по итогам маркетинга увеличило объем выпуска 5-летних облигаций серии 001P-28R с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 июля. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,45% годовых, что соответствует доходности к оферте 15,45% годовых. Оферта состоится через 1,5 года. Техразмещение запланировано на 15 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Атомэнергопром" (OKPO code: 81527864) 15 июля планирует провести сбор заявок на флоатер объемом от 15 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России - не выше 160 базисных пунктов. Срок обращения облигаций серии 001P-17 составит 2,9 года. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 17 июля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

АО "Синара - Транспортные машины" (OKPO code: 82085471) (СТМ, входит в группу "Синара") 17 июля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на два выпуска 5-летних облигаций общим объемом не менее 5 млрд рублей - серий 001P-07 и 001P-08. Предусмотрены ежемесячные купоны. По выпуску 001P-07 - переменные, рассчитываемые как сумма доходов за каждый день купонного периода до оферты, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 445 базисных пунктов. По бондам 001P-08 будут выплачиваться фиксированные купоны, ориентир ставки - не более 18% годовых, что соответствует доходности к оферте не более 19,56% годовых. Оферты по обоим выпускам состоятся через 3 года. Техразмещение запланировано на 21 июля. Выпуск 001P-07 будет доступен только квалифицированным инвесторам, 001P-08 - доступен неквалам при условии прохождения теста N6.

ООО "Газпром капитал" 20 июля проведет сбор заявок на облигации серии БО-003Р-28 объемом от 20 млрд рублей. По облигациям будет выплачиваться ежемесячный переменный купон с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ. Ориентир спреда - не выше 160 базисных пунктов. Срок обращения облигаций - 3 года. Техразмещение запланировано на 23 июля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставки 16-33-го ежемесячных купонов 5-летних облигаций серии 002P-10 на уровне 13,25% годовых. Компания разместила выпуск объемом 15 млрд рублей в апреле 2025 года. Ставки 1-15-го купонов составили 19,25% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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