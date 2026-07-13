Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 76-78 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 76-78 руб./$1, по паре рубль/евро - 87-89 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, российский рубль по-прежнему во многом зависит от экспортно-импортного баланса и траектории движения нефтяных цен.

"В фокусе на энергетическом рынке - улучшение прогноза от МЭА по мировой добыче нефти на 2026 год. Ожидается снижение объемов добычи на 3,65 млн баррелей в сутки, что оказалось ниже прогнозируемого, - пишет Тимишенко. - Тем временем рост нефтяных цен может спровоцировать очередной виток эскалации ближневосточного конфликта. При этом при оценке траектории мировых позиций американского доллара в фокусе статистика Министерства труда США с учетом сезонных факторов по сокращению числа первичных заявок на получение пособия по безработице в США за неделю, которое говорит о сохранении устойчивости американского рынка труда".

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