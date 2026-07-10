Рынок акций РФ завершил очередную неделю снижением на ожиданиях неизменности ставки ЦБ в июле

Рынок акций РФ в первой декаде июля продолжил снижение на фоне сохраняющейся геополитической напряженности из-за конфликта РФ-Украина и ожиданий, что Банк России на заседании в конце июля может взять паузу в смягчении монетарной политики из-за растущей инфляции. Сдерживающим фактором на неделе выступила выросшая нефть из-за очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке после новых ударов США по Ирану. Индекс МосБиржи на неделе падал ниже 2120 пунктов, обновив минимум с конца декабря 2022 года, после чего скорректировался и завершил неделю в районе 2145 пунктов.

В период с 6 по 10 июля индекс МосБиржи снизился на 4,3% и составил 2145,65 пункта, индекс РТС потерял 3,5% и достиг 881,67 пункта (минимум с января 2025 года). Сентябрьский фьючерс на нефть Brent в этот период вырос на 4,6%, до $75,58 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,56 рубля, до 76,6647 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с продолжения отката в условиях сохраняющихся опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ, дневная консолидация после известий о состоявшемся на выходных телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где был затронут вопрос украинского урегулирования, не смогла спровоцировать инвесторов на покупки. Индекс МосБиржи пробил рубеж 2200 пунктов и обновил минимум с февраля 2023 года, упав ниже 2165 пунктов, после чего отскочил выше 2190 пунктов за счет ослабления официального курса рубля.

В лидерах снижения выступили бумаги ВТБ (-10,2%), АФК "Система" (-7,5%), "Интер РАО" (-6,5%), банка "Санкт-Петербург" (-6,2%) и "префы" "Транснефти" (-6,2%).

Подорожали акции "ЦИАН" (+3,2%) на фоне известий, что совет директоров утвердил проведение обратного выкупа акций компании с рынка на сумму до 4 млрд рублей. Срок программы - 12 месяцев, предполагается, что она стартует во второй половине июля текущего года.

В воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что по инициативе американских партнеров Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, где была затронута тема украинского урегулирования, в том числе с учетом участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. "С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов, однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения", - сказал Ушаков журналистам.

Превращение Евросоюза в военный блок осложняет ситуацию с Украиной, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью ИС "Вести" Песков заявил, что Россия остается открытой к мирным переговорам по Украине и предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что и Россия, и Украина хотят закончить конфликт как можно скорее, и он верит, что его завершение может быть ближе, чем многие полагают.

На нефтяном рынке нефть Brent стабилизировалась в районе $72 за баррель. ОАЭ, в мае вышедшие из ОПЕК и ОПЕК+, в июне нарастили добычу нефти до близких к рекордным уровней выше 3,8 млн баррелей в сутки (б/с), сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Семь стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают добычу дополнительно к квотам всех участников группы (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), на встрече 5 июля договорились увеличить ее в августе еще на 188 тыс. б/с. Решение принято на фоне восстановления поставок нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив благодаря соглашению между США и Ираном.

Во вторник рынок акций РФ остался под давлением продавцов из-за сохраняющихся опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ, индекс МосБиржи откатывался ниже 2120 пунктов, обновив минимум с декабря 2022 года, после чего отскочил до 2190 пунктов благодаря закрытию коротких позиций игроками на фоне выросшей вечером нефти (фьючерс на Brent поднялся к $74 за баррель). Отскок сдерживался укреплением официального курса рубля.

Среди индексных бумаг лидировали в снижении после отсечки годовых дивидендов акции "ИКС 5" (-14%, до 1847,5 руб., выплаты - 245 руб. на акцию), также упали бумаги "Русала" (-3,7%), "Мосэнерго" (-3,7%), "ФосАгро" (-3,4%); при этом выросли акции ПАО "Группа Позитив" (+7,8%), "Татнефти" (+5,6%), ВТБ (+4,3%).

Президент США Трамп во вторник выразил надежду на то, что украинский конфликт удастся урегулировать в скором времени. Он вновь выразил мнение о том, что и президент РФ Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский хотят урегулировать конфликт на Украине. Трамп также выразил мнение, что иногда конфликты удается урегулировать "в моменты, когда кажется, что это маловероятно".

Нефть выросла на опасениях новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Портал Axios сообщил со ссылкой на американских чиновников, что иранские военные выпустили ночью в понедельник по меньшей мере две ракеты по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Издание отметило, что удары Тегерана нарушают меморандум о взаимопонимании, подписанный три недели назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить атаки в Ормузском проливе.

В среду рынок акций РФ развил коррекционное восстановление на фоне раллировавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $80 за баррель) из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке и ударов США по Ирану; сдерживали покупателей геополитическая напряженность из-за конфликта РФ-Украина и опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в июле. Индекс МосБиржи превысил 2220 пунктов, хотя в течение сессии индикатор локально опускался ниже 2170 пунктов.

Среди индексных акций лидировали в росте бумаги "Роснефти" (+10,6%), "Сургутнефтегаза" (+7,9%), "Татнефти" (+6,2%), упали акции "Полюса" (-23,9%) из-за рекомендаций менеджмента компании отказаться от дивидендов до 2030 года.

Среди аргументов "Полюс" отмечает фокус на реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе проектов роста, высокую стоимость долгового финансирования, рост производственных издержек, в том числе в связи с увеличением налоговой нагрузки, снижение цен на золото на фоне неопределенности денежно-кредитной политики мировых центробанков, а также риски пересмотра графиков реализации инвестпроектов.

Участники саммита НАТО в Анкаре заявили, что выполняют обязательства по обороне, взятые годом ранее в Гааге, чтобы противостоять "долгосрочной угрозе", которую Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности.

Кроме того, страны НАТО обязались продолжить поддержку Украины и выделить Киеву 70 млрд евро на вооружение, содействие и подготовку украинских солдат.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в ходе последних недель удалось достигнуть прогресса по украинскому вопросу. "Я думаю, что мы достигли значительного прогресса за последние несколько недель", - сказал Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.

Президент США считает, что удары Киева по объектам инфраструктуры на территории РФ являются эскалацией конфликта, но могут ускорить процесс украинского урегулирования. Также Трамп объявил в среду о планах выдать Киеву лицензию на производство ракет Patriot и отметил, что Украина может достаточно быстро наладить их производство.

На нефтяном рынке цены выросли после того, как вооруженные силы США в ночь на среду нанесли новые массированные удары по Ирану в ответ на недавние иранские атаки на торговые суда, следовавшие через Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), в свою очередь, ударил по американским военным базам в районе Персидского залива.

Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном, отметив, что допускает возможность взятия Штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановление морской блокады страны.

В четверг рынок акций РФ возобновил снижение на фоне опасений, что в смягчении ДКП Банка России наступит пауза после выхода данных Росстата об ускорении инфляции, геополитической напряженности из-за украинского конфликта, а также из-за вновь просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился к $76,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2190 пунктов после утреннего роста к 2220 пунктам.

Из индексных акций лидировали в откате после отсечки годовых дивидендов бумаги "МТС" (-12,7%), "Московской биржи" (-8,3%), "Роснефти" (-4,3%), также упали бумаги МКБ (-8,8%).

Сбербанк (-1,2%) в I полугодии 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 20,4% в годовом выражении, до 995,3 млрд рублей, показав рентабельность капитала на уровне 23%, говорится в пресс-релизе банка. В июне банк заработал 168,1 млрд рублей чистой прибыли (+17,0% г/г), рентабельность капитала составила 22,4%.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня. Высокие темпы недельной инфляции, как и предыдущие две недели, во многом были обусловлены существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 2,1% на бензин (после 1,6% и 3,0% предыдущие две недели) и на 3,4% на ДТ (после 2,2% и 2,7%).

Из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 июля замедлилась до 5,61% с 6,01% на 29 июня (после 5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 6,20% с 6,00% на 29 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что путем эскалации нельзя выйти на мирный трек урегулирования на Украине. "Мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение", - сказал он журналистам.

Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию и приведет к тому, что России придется делать бОльшую буферную зону безопасности, считает Песков.

В Кремле также заявили, что США продолжают поставлять вооружения Украине, в том числе и ракеты Patriot, но в отличие от европейцев, способствуют мирному выходу из конфликта. Таким образом Песков прокомментировал заявление президента США Трампа о том, что они предоставят Киеву лицензию на производство ракет системы Patriot.

Нефть скорректировалась после резкого роста. Американские военные в четверг подтвердили, что нанесли серию ударов по Ирану, отметив, что цель их действий заключалась в том, чтобы ослабить способность этой страны атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Президент США Трамп пригрозил Тегерану продолжением обстрелов в случае новых подобных атак.

Эскалация напряженности в ближневосточном регионе ставит под угрозу продолжение переговоров по завершению конфликта и восстановление поставок нефти через Ормузский пролив.

В пятницу рынок акций РФ продолжил снижение вместе с нефтью (фьючерс на Brent просел к $75,6 за баррель), а также на фоне геополитической напряженности из-за украинского конфликта, рисков новых антироссийских санкций Запада и ожиданий возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ; инвесторы ожидали выхода данных Росстата по инфляции в июне. Индекс МосБиржи опустился ниже 2150 пунктов во главе с бумагами "Полюса" (-8,8%).

Европейские страны могут одобрить очередной, 21-й санкционный пакет в отношении России в начале следующей недели, заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "21-й санкционный пакет, который должен быть одобрен в понедельник, ударит по российскому финансовому сектору и еще больше сократит доходы России от энергоресурсов", - сказал министр на пресс-конференции в Варшаве.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС работает над 21-м пакетом санкций в отношении России. По ее словам, Еврокомиссия предлагает до января 2027 года оставить в силе нынешний "потолок цен" на нефть РФ. Кроме того, фон дер Ляйен сообщала, что ЕС добавит десятки торговых судов в санкционные списки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг вечером, что Запад имитирует интерес к переговорам по украинскому урегулированию, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. "Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно", - указал министр.

Вышедшие вечером в пятницу данные Росстата показали, что инфляция в России в июне 2026 года разогналась до 0,87% после 0,17% в мае (0,14% в апреле, 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе). За январь-июнь 2026 года цены в РФ выросли на 4,19%, что выше аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-июнь цены выросли на 3,77%). Данные подогревают ожидания паузы в цикле монетарного смягчения ЦБ РФ на заседании в июле.

В период с 6 по 10 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги "Полюс" (-36%), "М.Видео" (-22%), "ЭсЭфАй" (-19%); лучше рынка оказались акции ПАО "Группа Позитив" (+11%), "Русснефти" (+7%), МКПАО "ЦИАН" (+7%).

Рынок акций РФ в середине июля сохранит волатильность в ожидании новых драйверов, статданных и продолжения отсечек дивидендов ряда компаний. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 2000-2200 пунктов, для индекса РТС - 820-900 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".