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Рынок акций РФ завершил неделю на новом минимуме с декабря 2022г по индексу МосБиржи

Москва. 10 июля. Рынок акций РФ в пятницу продолжил снижение вместе с нефтью (фьючерс на Brent просел к $75,5 за баррель), а также на фоне геополитической напряженности из-за украинского конфликта, рисков новых антироссийских санкций Запада и ожиданий возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ. Индекс МосБиржи откатился в район 2145 пунктов, завершив очередную неделю на минимуме с декабря 2022 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2145,65 пункта (-1,9%), индекс РТС - 881,67 пункта (-2,8%) - минимум с января 2025 года. Среди индексных бумаг лидировали в снижении в пятницу акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-8,8%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (-7,5%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-4,3%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-3,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 июля, составил 76,6647 руб. (+73,47 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 3,6-4,3% на фоне снижения курса доллара от ЦБ РФ на 0,56 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-3,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,8%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-2,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,4% и -2,3% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1,9% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Подорожали акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,2%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,4%).

Европейские страны могут одобрить очередной, 21-й санкционный пакет в отношении России в начале следующей недели, заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "21-й санкционный пакет, который должен быть одобрен в понедельник, ударит по российскому финансовому сектору и еще больше сократит доходы России от энергоресурсов", - сказал министр на пресс-конференции в Варшаве.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС работает над 21-м пакетом санкций в отношении России. По ее словам, Еврокомиссия предлагает до января 2027 года оставить в силе нынешний "потолок цен" на нефть РФ. Кроме того, фон дер Ляйен сообщала, что ЕС добавит десятки торговых судов в санкционные списки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг вечером, что Запад имитирует интерес к переговорам по украинскому урегулированию, перешел к открытым ультиматумам в адрес России.

"Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, которые имитируют свою готовность к переговорам. Сейчас, как это было объявлено европейцами, (Запад) перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и сотрудничества республики Мозамбик Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

Он добавил, что Запад "лицемерно продолжает призывать к переговорному решению". "Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно", - указал министр.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, индекс МосБиржи провел неделю в основном под диктовку продавцов и обновил минимум с конца 2022 года.

Инфляционные данные настораживают, а ситуация на топливном рынке грозит еще большим ценовым давлением, что не вселяет оптимизма за две недели до заседания ЦБ по ключевой ставке. Не становится больше ясности и на геополитическом фронте: перспективы мирных переговоров с Украиной отдаляются, наблюдается тенденция к эскалации. Кроме того, инвесторов могут расстраивать корректировки дивидендных программ компаний.

Общерыночный риск-аппетит на уходящей неделе также подвергся испытанию - Иран и США обменялись военными ударами, дальнейшие переговоры под вопросом, а Ормузский пролив снова заблокирован. Тем не менее, цены на нефть выросли на этих новостях довольно умеренно - рынок, похоже, не верит в сценарий развития эскалации в регионе.

В фокусе внимания на старте будущей недели останутся геополитические новости, сырьевые и валютные котировки, сигналы регуляторов, ключевая макростатистика и корпоративные новости. В отсутствие новых вводных индекс МосБиржи начнет будущую неделю в диапазоне 2100-2200 пунктов, считает Смирнов.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова полагает, что инвесторы выходили из акций в "кэш" перед выходными. Геополитический фон по-прежнему остается тревожным, новости о готовящемся очередном 21-м пакете антироссийских санкций Евросоюза, по-видимому, для "медведей" российского фондового рынка имеют больше значения, чем информация о том, что некоторые ранее анонсированные ограничительные меры (в том числе против российского СПГ) в 21-й санкционный пакет не войдут.

Объявленные правительством меры по преодолению топливного кризиса в России вызывают у многих инвесторов опасения относительно слабых финансовых результатов крупных нефтяных компаний за II квартал текущего года. Кроме того, рынок ожидал довольно негативных данных Росстата по инфляции потребительских цен за июнь. В целом для разворота тренда фондового рынка вверх время пока не наступило, хотя коррекции отдельных акций в ближайшую неделю не исключены.

Акции ПАО "Южуралзолото" в пятницу выросли на падающем рынке на фоне завершения сделки по продаже контрольного пакета акций стратегическому инвестору "БТС-Мост Холдинг". Теперь в компании будет назначен новый генеральный директор, также она сменит название на "БТС-Золото". Возможно, рынок ожидает в будущем выплат дивидендов от эмитента после смены владельца и назначения нового руководства. Также не исключено, что опасения делистинга акций ПАО "Южуралзолото" после продажи его контрольного пакета "БТС-Мост Холдингу" теперь ушли на второй план.

В понедельник индекс МосБиржи будет колебаться в коридоре 2100-2200 пунктов, заключила Мильчакова.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на следующей неделе рынок акций РФ останется в условиях рисков развития нисходящего движения в связи с сохранением неблагоприятных геополитических и монетарных факторов.

Так, если данные по потребительской инфляции РФ за июнь подтвердят ее ускорение, рынок может в полной мере заложить паузу в снижении ключевой ставки на июльском заседании ЦБ. ЕС, тем временем, готовится принять 21-й пакет антироссийских санкций, хотя его условия, по сообщениям СМИ, могут быть смягчены.

На этом фоне индекс МосБиржи может протестировать отметку 2100 пунктов и опуститься до новых минимумов с конца 2022 года. Индикатор РТС, в свою очередь, может нацелиться на самое низкое значение 2025 года - 845 пунктов. Дополнительное давление на рынок будет оказывать закрытие реестров по ключевым дивидендным историям. Восстановление как индексов, так и отдельных акций, тем временем, как и ранее, может наблюдаться благодаря техническим факторам, отдельным корпоративным историям или при улучшении фундаментального фона, в том числе в случае роста цен на сырье.

На корпоративном фронте в РФ на следующей неделе закроются реестры по дивидендам у "Мосэнерго", "Татнефти", "Сургутнефтегаза", "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), "Аэрофлота", Сбербанка, "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF), "Ростелекома" (MOEX: RTKM), ВТБ и "Базиса" (MOEX: BAZA). Операционные результаты за II квартал представят "ИКС 5" и Henderson (MOEX: HNFG), а за июнь - "Аэрофлот". Совет директоров "Россетей" (MOEX: FEES) рассмотрит вопрос об определении цены допэмиссии. В макроэкономическом календаре будут опубликованы данные по торговому балансу и индексу цен производителей России за май и июнь, напомнила Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 2,5%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), стабилизировались Европа (индекс DAX просел на 0,2%, CAC 40 и FTSE выросли на 0,2-0,6%) и США (индексы к 19:00 мск подросли на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены консолидируются после снижения котировок накануне, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в пятницу составила $75,58 за баррель (-0,9% и -2,2% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $71,08 за баррель (-1,4% и -2% накануне).

Ночь на пятницу в Персидском заливе прошла более спокойно после двух дней обмена ударами между США и Ираном, последовавшего за обстрелом иранской стороной коммерческих судов в Ормузском проливе, отмечают СМИ.

"Катар, Пакистан и другие региональные посредники пытаются снизить напряженность между США и Ираном и возобновить переговоры по ядерной сделке", - написал в пятницу Axios со ссылкой на источники. Посредники полагают, что Вашингтон и Тегеран достигли прогресса в этом направлении и хотят предотвратить срыв меморандума о взаимопонимании, отмечает портал.

Телеканал CNN накануне сообщил со ссылкой на американский источник, что переговорщики Вашингтона и Тегерана продолжают обсуждение технических вопросов.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что считает перемирие завершенным и не видит смысла в продолжении диалога с Тегераном.

Новый виток эскалации напряженности на Ближнем Востоке ставит под сомнение прогноз Международного энергетического агентства, где ожидают профицита на рынке в следующем году. Заключение долгосрочного мирного соглашения является "необходимым условием" для нормализации предложения нефти, отмечается в докладе МЭА.

Текущий прогноз предполагает, что в 2027 году предложение нефти будет превышать спрос на 4,62 млн баррелей в сутки, тогда как в 2026 году ожидается дефицит в объеме 860 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу упали акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-13,9% и -8,2% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-12,3% и -12,1% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-10,4% и -12,8% "префы"), ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (-9,6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-9,2%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-8,5%), МТС-банка (MOEX: MBNK) (-8,4%).

Выросли акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+12,2%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+5,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+5,1% и +22% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 57,07 млрд рублей (из них 10,53 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,765 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 3,34 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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