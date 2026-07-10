Выход цены нефти из диапазона $70-80/барр. вероятен при новых всплесках геополитической эскалации - ПСБ

Выход цены нефти из диапазона $70-80/барр. вероятен при новых всплесках геополитической эскалации, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

Фьючерсы на нефть Brent на этой неделе на фоне очередного витка эскалации на Ближнем Востоке отскочили от психологически важной отметки $70/барр., но после прекращения взаимных ударов США и Ирана не решились на стабилизацию выше $80/барр., отмечают эксперты.

"Котировки перешли в режим краткосрочной неопределенности и ждут развития ситуации на Ближнем Востоке, где напряженность может усилиться в любой момент, - пишут они. - Стабилизация настроений может предвещать колебания котировок в диапазоне $70-80/барр., а выхода наверх стоит ожидать при новых всплесках геополитической эскалации".

Котировки золота, тем временем, удерживают психологически важное значение $4000/унц., но пока не смогли стабилизироваться выше $4200/унц. По мнению экспертов ПСБ, цены ждут сигналов со стороны доллара, а также ожиданий в отношении дальнейшей динамики процентной ставки ФРС.

Риски скорого ужесточения монетарной политики могут вернуть медвежий импульс в золото с ближайшими важными поддержками у $3870-3950/унц., полагают в банке.

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