Инвестиционная компания "АКБФ" повышает целевую цену обыкновенных акций Сбербанка до 473,99 руб., "префов" - до 463,66 руб. Оценка предполагает 59%-ный и, соответственно, 56%-ный потенциал роста и по-прежнему рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Оценка также по-прежнему учитывает 45%-ную поправку на риски вложений.

Сбербанк завершил первое полугодие с сильными результатами: чистая прибыль по РСБУ выросла на 20,4% и достигла 995,3 млрд рублей, а рентабельность капитала сохранилась на высоком уровне - 23%, указывают эксперты. При этом менеджмент подтверждает намерение сохранить дивидендную политику с выплатой 50% прибыли.

"Вместе с тем банк уже предупреждает о вероятном росте резервов во втором полугодии и в 2027 году на фоне охлаждения экономики, - обращают внимание аналитики. - Мы учитываем этот фактор в прогнозах, но по-прежнему ожидаем роста чистой прибыли группы до 1,91 трлн рублей по итогам года".

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