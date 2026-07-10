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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "АКБФ" повышает целевую цену обыкновенных акций Сбербанка до 473,99 руб., "префов" - до 463,66 руб
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10 июля 2026 года 18:33
"АКБФ" повышает целевую цену обыкновенных акций Сбербанка до 473,99 руб., "префов" - до 463,66 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повышает целевую цену обыкновенных акций Сбербанка до 473,99 руб., "префов" - до 463,66 руб. Оценка предполагает 59%-ный и, соответственно, 56%-ный потенциал роста и по-прежнему рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Оценка также по-прежнему учитывает 45%-ную поправку на риски вложений. Сбербанк завершил первое полугодие с сильными результатами: чистая прибыль по РСБУ выросла на 20,4% и достигла 995,3 млрд рублей, а рентабельность капитала сохранилась на высоком уровне - 23%, указывают эксперты. При этом менеджмент подтверждает намерение сохранить дивидендную политику с выплатой 50% прибыли. "Вместе с тем банк уже предупреждает о вероятном росте резервов во втором полугодии и в 2027 году на фоне охлаждения экономики, - обращают внимание аналитики. - Мы учитываем этот фактор в прогнозах, но по-прежнему ожидаем роста чистой прибыли группы до 1,91 трлн рублей по итогам года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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