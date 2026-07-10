"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Аэрофлота" с целевой ценой 46,84 руб. в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 23% от текущего ценового уровня, сообщается в комментарии аналитика Кристины Гудым.

"С пиков 2026 года котировки акций "Аэрофлота" потеряли около 33% на фоне общего негатива на рынке, а также разочаровывающих результатов за 1К26, - пишет эксперт. - Однако 1 квартал в большинстве случаев - сезонно слабый. Окажет давление на котировки и дивидендная отсечка в конце июля, но в текущих обстоятельствах риски уже заложены в цену и акции выглядят перепроданными. Компания продолжает наращивать пассажиропоток и пассажирооборот, развивая новые направления, а также ждет поставки отечественных самолетов в этом году".

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