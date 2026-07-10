Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 2100п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи может на следующей неделе протестировать отметку 2100 пунктов и опуститься до новых минимумов с конца 2022 года, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Российский фондовый рынок на следующей неделе останется в условиях рисков развития нисходящего движения в связи с сохранением неблагоприятных геополитических и монетарных факторов, считает эксперт.

"Так, если данные по потребительской инфляции РФ за июнь в эту пятницу подтвердят ее ускорение, рынок может в полной мере заложить паузу ЦБ в снижении ключевой ставки на июльском заседании", - допускает Кожухова.

ЕС, тем временем, готовится принять 21-й пакет антироссийских санкций, хотя его условия, по сообщениям СМИ, могут быть смягчены. По мнению эксперта, на этом фоне индекс Мосбиржи может протестировать отметку 2100 пунктов и опуститься до новых минимумов с конца 2022 года. Индикатор РТС, в свою очередь, может нацелиться на самое низкое значение 2025 года 845 пунктов.

"Дополнительное давление на рынок будет оказывать закрытие реестров по ключевым дивидендным историям, - отмечает Кожухова. - Восстановление как индексов, так и отдельных акций, тем временем, может наблюдаться благодаря техническим факторам, отдельным корпоративным историям или при улучшении фундаментального фона в том числе в случае роста цен на сырье".

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