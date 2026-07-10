"Финам" возобновил анализ НЛМК с рекомендацией "покупать" для его акций

"Финам" возобновил анализ ПАО "НЛМК" с рекомендацией "покупать" для его акций с целевой ценой 74,1 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 26%, сообщается в материале аналитика Егора Вершинина.

"Компания проходит циклическое дно рентабельности на фоне слабого внутреннего спроса, крепкого рубля и сокращения европейского экспортного канала, однако текущая оценка, на наш взгляд, уже отражает большую часть негативных факторов, - отмечает эксперт. - В базовом сценарии на 2026 год мы ожидаем чистую прибыль около 9,7 млрд руб., отрицательный FCF на фоне пиковых капзатрат и продолжение дивидендной паузы".

При этом инвестиционный цикл, по оценке аналитика, полностью самофинансируется из накопленной денежной позиции, а ввод мощностей Стойленского ГОКа и последующая нормализация спроса могут стать драйверами переоценки акций.

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