"Финам" повысил до "покупать" рекомендацию для акций МТС

Финам" повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций ПАО "МТС", сохранив целевую цену на уровне 243,15 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового.

Потенциал роста составляет 33,9% с текущих ценовых уровней.

"На наш взгляд, текущая рыночная переоценка бумаги вниз выглядит избыточной с учетом устойчивости операционного бизнеса "МТС", - отмечает эксперт. - Мы считаем, что после дивидендного гэпа акции могут быстро восстановиться, поскольку на текущих уровнях бумага становится интересной для инвесторов, ориентированных на стабильный денежный поток и дивидендную историю компании".

Ключевой риск для "МТС", по мнению Лозового, связан с высокой долговой нагрузкой, значительными процентными расходами и необходимостью поддерживать капитальные вложения в инфраструктуру.

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