Рубль днем умеренно опускается в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 10 июля. Китайский юань дорожает на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу, рубль умеренно опускается перед выходными днями. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,296 руб., что на 4,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 25 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,77 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 26 копеек, до 87,77 руб./EUR1.

Торговые диапазоны 11-11,5 руб. за юань и 75-80 руб./$1 пока остаются актуальными, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт не видит факторов, которые могли бы привести к существенному смещению позиций рубля с текущих уровней на горизонте до конца июля. По его мнению, скорее будет наблюдаться баланс спроса и предложения на валюту.

"Так, спрос, способствовавший ослаблению рубля в июне, по нашим оценкам, может снизиться - текущие уровни не столь привлекательны для формирования валютных резервов, а снижение рынка энергоносителей, активизировавшее спекулятивную составляющую спроса, уже отыграно, и стабилизация цен на нефть на текущих уровнях будет скорее способствовать фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям, - пишет Зварич в комментарии. - В результате ожидаем до конца месяца консолидацию основных мировых валют".

Курс пары юань/рубль может завершить текущую торговую неделю вблизи уровня 11,3 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Негативную динамику российская валюта начала показывать ближе к вечеру четверга, когда началось снижение цен на нефть. Впрочем, пока рано говорить о дальнейшем устойчивом удешевлении сырья, и фактор высоких цен продолжает играть на стороне рубля. В целом текущую неделю курс пары юань/рубль может закончить вблизи 11,30 руб./юань в отсутствие значимых деэскалационных новостей", - говорится в комментарии экспертов.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в июне составил 7,71 млн баррелей в сутки (б/с), что на 390 тыс. б/с больше, чем в предыдущем месяце, и на 490 тыс. б/с выше уровня июня 2025 года, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

В частности, экспорт нефти относительно мая вырос на 620 тыс. б/с и на 1,12 млн б/с относительно июня 2025 года - до 5,8 млн б/с. Это наивысшее значение с 2022 года. Около половины экспорта пришлось на индийских покупателей, которые увеличили закупки российской нефти на 760 тыс. б/с - до 2,6 млн б/с.

На фоне падения мировых котировок доходы России от нефтяного экспорта в июне снизились относительно мая почти на $5 млрд и составили $15,84 млрд. При этом относительно июня прошлого года выручка была выше на $2,53 млрд.

Цены на нефть остаются в плюсе днем в пятницу после снижения примерно на 2% накануне, в центре внимания рынка остается ближневосточный конфликт.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $76,91 за баррель, на 0,81% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,78%, до $72,63 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $75,36 за баррель, на WTI - до $71,16 за баррель. По итогам недели они могут подорожать примерно на 6% и 5% соответственно.

Ночь на пятницу в Персидском заливе прошла более спокойно после двух дней обмена ударами между США и Ираном, последовавшего за обстрелом иранской стороной коммерческих судов в Ормузском проливе, отмечают СМИ.

Телеканал CNN накануне сообщил со ссылкой на американский источник, что переговорщики Вашингтона и Тегерана продолжают обсуждение технических вопросов.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что считает перемирие завершенным и не видит смысла в продолжении диалога с Тегераном.

Новый виток эскалации напряженности на Ближнем Востоке ставит под сомнение прогноз Международного энергетического агентства, где ожидают профицита на рынке в следующем году. Заключение долгосрочного мирного соглашения является "необходимым условием" для нормализации предложения нефти, отмечается в докладе МЭА.

Текущий прогноз предполагает, что в 2027 году предложение нефти будет превышать спрос на 4,62 млн баррелей в сутки, тогда как в 2026 году ожидается дефицит в объеме 860 тыс. б/с.