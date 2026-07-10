"БКС МИ" повысил оценку акций Walmart до "позитивной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Walmart Inc. до "позитивной", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $126 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"После снижения котировок бумаг эмитента из-за консервативных прогнозов менеджмента, мы повышаем взгляд до "позитивного". У компании сильные конкурентные позиции в США, устойчиво растут сопоставимые продажи, а операционная прибыль показывает опережающие темпы за счет высокомаржинальных направлений, - пишут эксперты. - Бумага торгуется на уровне исторической медианы (мультипликатор EV/EBITDA составляет 18x). Целевая цена на двенадцать месяцев - $126".

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