Просадка создает привлекательные условия для покупки бумаг Транснефти - "ВТБ Мои инвестиции"

Текущая просадка создает привлекательные условия для покупки привилегированных акций "Транснефти", считает начальник управления торговых операций брокера "ВТБ Мои инвестиции" Сергей Селютин.

Эмитент пока не объявил размер дивидендов за 2025 год и не утвердил их на собрании акционеров. Это усилило продажи акций в начале июля, констатирует эксперт.

"Текущая просадка создает привлекательные условия для покупки привилегированных акций "Транснефти" в портфель. Задержка с принятием решения, скорее всего, будет устранена в ближайшее время. Ожидаем дивиденды в размере, сопоставимом с уровнем прошлого года. Это соответствует дивидендной доходности около 16% - заметно выше среднерыночного уровня и ставок банковских депозитов", - пишет Селютин в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.