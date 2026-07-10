Фондовые индексы США выросли в четверг вслед за котировками акций IT-компаний. Фондовые рынки стран АТР уверенно растут в пятницу. Нефть умеренно дорожает утром пятницы, Brent торгуется около $76,6 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в плюсе, трейдеры активно скупали акции чипмейкеров и других технологических компаний, заметно подешевевшие в начале недели.

Новости ряда представителей сектора, появившиеся 9 июля, поддержали уверенность инвесторов в том, что бум в сфере ИИ остается устойчивым. Так, Micron Technology Inc. объявила о пересмотре плана инвестиций в США: теперь компания намерена вложить свыше $250 млрд в страну до конца 2035 года, а не $200 млрд, как предполагалось год назад. Значительную часть средств она потратит на расширение производства чипов в Штатах на фоне стремительного роста спроса на них в условиях быстрого развития ИИ-технологий.

Тем временем Meta Platforms (SPB: META) Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) представила новую версию своей самой продвинутой ИИ-модели Muse Spark 1.1 с платным доступом для разработчиков. Meta впервые начала взимать плату с бизнеса за использование ее ИИ-модели, что создает для компании новый источник выручки.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на внутренний документ Meta, что компания планирует начать производство собственного ИИ-чипа в сентябре.

Акции Meta подорожали на 4,7% по итогам торгов в четверг, Micron - на 4,5%.

Уверенный рост также продемонстрировали бумаги Sandisk Corp. (+7,6%), Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. (+5,7%), Marvell Technology Inc. (+5%), Broadcom (SPB: AVGO) Inc. (+3,2%).

Рыночная стоимость Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) выросла на 1,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,3%.

Трейдеры предпочли не фокусироваться на эскалации напряженности на Ближнем Востоке, цены на нефть завершили торги в минусе.

Американские военные подтвердили нанесение ударов по Ирану второй день подряд, а Тегеран пообещал масштабную ответную кампанию, нацеленную на военные базы Штатов на Ближнем Востоке. При этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что после американских ударов представители Ирана позвонили ему с просьбой заключить сделку.

События на Ближнем Востоке усиливают инфляционное давление и создают высокую неопределенность, отмечает главный инвестиционный директор Verdence Capital Advisors Меган Хорнеман, слова которой приводит CNBC.

"Все это может закончиться уже завтра, а может перерасти в гораздо более масштабное событие. Мы не знаем этого. В такой ситуации инвесторам необходимо хорошо диверсифицировать вложения в акции", - говорит Хорнеман.

Статданные по экономике США, опубликованные в четверг, были неоднородными. Число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе неожиданно уменьшилось на 2 тыс., до 215 тыс., сообщило министерство труда США.

Продажи на вторичном рынке жилья в Штатах в июне сократились на 2,4% относительно предыдущего месяца - до 4,09 млн домов в пересчете на годовые темпы, показал отчет Национальной ассоциации риелторов (NAR). Эксперты в среднем прогнозировали их повышение до 4,2 млн домов.

Лидерами роста в Dow Jones стали акции Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+3,9%), American Express Co. (SPB: AXP) (+3,1%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+2,6%).

Лидером снижения стали бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-2,5%). Аналитики KeyBanc Capital Markets ухудшили рекомендацию для акций компании до "нейтрально" с "покупать", отметив, что не видят перспектив дальнейшего подъема их стоимости.

Капитализация PepsiCo Inc. опустилась на 3,3%. Американский производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале. Выручка компании превысила прогнозы рынка, а скорректированная прибыль слегка до них не дотянула.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг вырос на 0,27% - до 52487,41 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,81% - до 7543,64 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,3%, составив 26206,89 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут в пятницу, бумаги чипмейкеров и ИИ-компаний дорожают вслед за подъемом технологического сектора в США накануне.

Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, но предпочитают не фокусироваться на событиях в этом регионе, учитывая высокую неопределенность перспектив развития ситуации. Нефтяной рынок спокойно реагирует на поступающие оттуда сигналы об эскалации конфликта, что сдерживает инфляционные ожидания, отмечают аналитики OCBC Group Research.

США и Иран обмениваются ударами после обстрела иранской стороной коммерческих судов в Ормузском проливе. На этой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что считает перемирие с Тегераном завершенным и не видит смысла в продолжении диалога. Позднее он сказал журналистам, что после новых ударов США по Ирану представители этой страны звонили ему с просьбой заключить сделку.

Телеканал CNN накануне сообщил со ссылкой на американский источник, что переговорщики Вашингтона и Тегерана продолжают обсуждение технических вопросов, касающихся урегулирования конфликта. "США по-прежнему стремятся найти решение проблемы, и переговоры на экспертном уровне продолжаются", - заявил собеседник телеканала.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,4% в ходе торгов. Уверенно дорожают бумаги SoftBank Group (+12,5%), а также производителей полупроводниковых компонентов Kioxia Holdings (+2,3%), Murata Manufacturing (+4,1%), Tokyo Electron (+3%) и Advantest (+3,2%).

Новости американских Micron Technology Inc. и Meta Platforms (SPB: META) Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) поддержали уверенность инвесторов в том, что бум в сфере ИИ остается устойчивым. Так, Micron в четверг объявила об увеличении плана инвестиций в США на период до конца 2035 года до $250 млрд с $200 млрд, а Meta представила новую версию своей самой продвинутой ИИ-модели Muse Spark 1.1 с платным доступом для разработчиков.

Между тем южнокорейский чипмейкер SK Hynix Inc. разместил американские депозитарные расписки (ADR) на бирже Nasdaq на сумму $26,5 млрд. Объем размещения стал рекордным для иностранного эмитента в США. Спрос на бумаги превысил предложение более чем в семь раз. ADR были размещены с премией в 3,1% к цене обыкновенных акций SK Hynix на закрытие рынка в Сеуле в четверг.

В пятницу акции SK Hynix в Сеуле прибавляют в цене 2,8%. Рыночная стоимость Samsung Electronics подскочила на 5,2%.

Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 4,5% в ходе торгов. Уверенный подъем в Сеуле также демонстрируют бумаги Hyundai Motor (+3,7%), LG Energy Solution (+3,2%) и Kia Corp. (+2,6%).

Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 1,3%.

В материковом Китае дорожают акции Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology (+20%) и NanJing GOVA Technology (+20%).

В Гонконге поднимаются в цене бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. (+1%) и Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (+0,9%).

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.

Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу после снижения накануне, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск торгуются по $76,61 за баррель, на $0,31 (на 0,41%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. В четверг они подешевели на $1,72 (на 2,2%), до $76,3 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,32 (на 0,44%), до $72,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $1,44 (на 2%), до $72,08 за баррель.

Контракты на Brent могут завершить неделю подъемом примерно на 6%, на WTI - на 5%, отмечает Reuters.

США и Иран обменялись ударами после обстрела иранской стороной коммерческих судов в Ормузском проливе.

Ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что считает перемирие завершенным и не видит смысла в продолжении диалога с Тегераном. Позднее он сказал журналистам, что после новых ударов США по Ирану представители этой страны звонили ему с просьбой заключить сделку.

Телеканал CNN накануне сообщил со ссылкой на американский источник, что переговорщики Вашингтона и Тегерана продолжают обсуждения технических вопросов, касающихся урегулирования конфликта. "США по-прежнему стремятся найти решение проблемы, и переговоры на экспертном уровне продолжаются", - заявил собеседник телеканала.

"Цены снизились по сравнению с максимумами середины недели, но в них сохраняется существенная премия за риск, поскольку движение судов через Ормузский пролив практически остановилось и нет четкого понимания того, когда оно может восстановиться", - написала основатель Vanda Insights Вандана Хари, добавив, что потенциал роста цен ограничивается уверенностью рынка в том, что США и Иран вернутся к дипломатическому решению проблем.

"Несмотря на возобновление атак США на военные объекты в Иране, некоторое утешение рынку принесло решение администрации Трампа не наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре", - отметили аналитики ANZ Research.

"Мы ожидаем, что эскалация напряженности между США и Ираном будет относительно кратковременной, поскольку обе страны ограничены в своих действиях экономическими и политическими соображениями", - говорится в аналитической записке Macquarie Group.