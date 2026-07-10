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10 июля 2026 года 14:33
SberCIB понизил оценку акций Полюса до "держать"
SberCIB Investment Research понизил оценку акций ПАО "Полюс" до "держать", а прогнозную стоимость - до 1650 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Для инвесторов, которые рассчитывают на регулярные дивиденды или краткосрочный рост котировок, бумаги стали менее привлекательными. Также на оценку влияют высокая волатильность цен на золото и слухи о возможном повышении налоговой нагрузки для горнодобывающей отрасли", - отмечают эксперты. При этом аналитики считают, что акции "Полюса" все еще интересны долгосрочным инвесторам, которые готовы к высокой волатильности и делают ставку на реализацию крупных проектов. На этом фоне SberCIB понизил оценку акций эмитента до "держать" и таргет до 1650 руб. за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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