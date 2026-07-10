"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Micron Technology с прогнозной стоимостью на уровне $1389,6 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Несмотря на риски, связанные с ограниченностью производственных мощностей, высокой капиталоемкостью и волатильностью цен на память, бумаги эмитента поддерживаются сильными финансовыми результатами за последний квартал и позитивным прогнозом менеджмента, предполагающим дальнейшее существенное улучшение показателей, отмечает эксперт.

Дополнительными факторами роста выступают ожидаемое повышение цен на оперативную память (DRAM) и флеш-память (NAND), расширение производственной базы и стратегические партнерства с Ford Motor и Anthropic, указывает он.

"С учетом потенциала роста мы считаем акции компании привлекательными для долгосрочных покупок", - пишет Абрамов.

Micron Technology - американская компания, специализирующаяся на разработке и производстве решений в области памяти и хранения данных для дата-центров, персональных компьютеров, смартфонов, а также автомобилей и промышленной электроники.

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