Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2000-2200п в ближайшие недели - "СберИнвестиции"

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2000-2200 пунктов в течение следующих двух-трех недель, прогнозируют аналитики "СберИнвестиций".

Бенчмарк спустился в диапазон 2150-2200 пунктов - близко к значениям самых напряженных периодов последних лет, констатируют эксперты.

Они считают, что сейчас разумнее не искать "дно", а говорить о вероятных диапазонах.

Итак, где может оказаться индекс Мосбиржи, по их мнению, и что это будет значить:

- Уровни 2100-2150 пунктов - углубленная коррекция с учетом ставки, инфляции и внешнего геополитического фона.

- Отметки 2000-2074 пункта - возврат к уровням пандемии.

- 1750-1900 пунктов - зона, где в прошлый раз формировались минимумы 2022 года и повышенная неопределенность.

- Ниже 1700 пунктов - область, которую рынок за последние десять лет практически не касался. Это стрессовый сценарий, а не базовый вариант.

"Никто не знает, на каком уровне рынок остановит снижение, поэтому стратегия "ловить ножи" остается рискованной, разумнее работать с диапазонами и постепенно собирать позиции", - пишут аналитики "СберИнвестиций" в обзоре.

Их базовый ориентир по индексу Мосбиржи на конец 2026 года - около 2600 пунктов, а на 2027 год - 3200 пунктов.

"В следующие две-три недели индекс будет перестраиваться из-за дивидендных отсечек и варьироваться в районе 2000-2200 пунктов. Но для инвесторов ключевая интрига сосредоточена на решении ЦБ по ключевой ставке (24 июля). И хотя рынок закладывает в котировки много пессимизма, регулятор может преподнести приятный сюрприз", - говорится в материале.

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