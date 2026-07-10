"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Северстали

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 840 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Эмитент рассчитывает выйти на положительный свободный денежный поток (FCF) в 2027 году, сообщил начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов на вебинаре "СберИнвестиций".

Основную поддержку FCF окажет реализация антикризисных мер, среди которых - оптимизация операционных расходов, сокращение инвестиционной программы и реализация стратегии дифференциации (развитие собственной дистрибуции, продуктовые инновации и так далее).

"Такой прогноз уже заложен в нашу целевую цену, поэтому мы не видим фундаментальных факторов для пересмотра оценки. Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции "Северстали". В спотовых ценах Р/Е находится на уровне 8,7х. С учетом наших прогнозов на горизонте года целевой мультипликатор на 2027 год будет 8,8х против исторического 7,5х", - пишут эксперты.

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