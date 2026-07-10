"Финам" повысил прогнозную цену акций ConocoPhillips до $109,1

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ConocoPhillips с $95,5 до $109,1 за штуку, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Особенность бизнеса эмитента - фокус на сегменте разведки и добычи, что делает его акции более чувствительными к изменениям цен на нефть по сравнению с мейджорами, отмечает эксперт.

Повышение целевой цены связано с более благоприятной конъюнктурой и эффектом программы обратного выкупа акций, указывает Кауфман.

ConocoPhillips - третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь международным мейджорам ExxonMobil и Chevron.

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