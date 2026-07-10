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Главная / Мнения аналитиков / Фундаментальных факторов для продолжения роста цены ОФЗ по-прежнему нет - ПСБ
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10 июля 2026 года 11:49
Фундаментальных факторов для продолжения роста цены ОФЗ по-прежнему нет - ПСБ
Перепроданность индекса RGBI практически снята, однако фундаментальных факторов для продолжения роста котировок рублевых гособлигаций по-прежнему нет, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Отмена на текущей неделе аукциона Минфина благоприятно сказалась на рынке, в результате чего были сокращены "короткие" позиции в сегменте ОФЗ, отмечает эксперт. "В результате на текущий момент перепроданность рынка госбумаг фактически снята, а фундаментальных факторов для продолжения восстановления котировок госбумаг по-прежнему не видно, - пишет Грицкевич в комментарии. - Сохраняем осторожный взгляд на долговой рынок: рекомендуем сохранять "защитный" профиль портфеля (флоатеры, корпоративные выпуски с фиксированной ставкой и валютные облигации с рейтингом "ААА"-"А" и умеренной срочности до двух-трех лет)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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