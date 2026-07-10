Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Эмитент отчитался за июнь 2026 года по РСБУ - показатель ROE составил 22,4%.

"По итогам июня темп роста прибыли немного снизился, с 21% за 5М26 до 17%, но остается существенно выше нашего прогноза (мы ожидаем рост чистой прибыли за весь год по МСФО на 8%), - отмечает эксперт. - Рентабельность капитала по-прежнему лучше ориентира менеджмента на 2026 год в 22%".

Акции торгуются с мультипликаторами P/E 2026П в 3,6 и P/BV 2026П в 0,7, и инвестбанк подтверждает рейтинг "покупать".

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