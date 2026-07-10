Веских поводов для покупок на рынке акций РФ по-прежнему нет - "Велес Капитал"

Веских поводов для покупок на российском рынке акций по-прежнему нет, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Российский фондовый рынок может вновь показать краткосрочную слабость и развить наблюдавшееся на неделе падение в район годовых минимумов 2117 пунктов и 855 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, - пишет эксперт. - У инвесторов по-прежнему нет веских поводов для покупок, а после закрытия основной сессии ожидается публикация данных об ускорении потребительской инфляции РФ в июне с 5,3% до 6% - очередной тревожный для экономики и рынка сигнал, предупреждающий (в том числе) о возможной паузе ЦБ в снижении ключевой ставки в июле".

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