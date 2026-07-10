Рубль может завершить торги недели вблизи 11,3 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары юань/рубль может завершить текущую торговую неделю вблизи уровня 11,3 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Негативную динамику российская валюта начала показывать ближе к вечеру четверга, когда началось снижение цен на нефть. Впрочем, пока рано говорить о дальнейшем устойчивом удешевлении сырья, и фактор высоких цен продолжает играть на стороне рубля. В целом текущую неделю курс пары юань/рубль может закончить вблизи 11,30 руб./юань в отсутствие значимых деэскалационных новостей", - говорится в комментарии экспертов.

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