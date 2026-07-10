10 июля 2026 года 10:18
Рубль утром понижается в паре с юанем на фоне слегка дешевеющей нефти
Москва. 10 июля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль понижается на фоне слегка дешевеющей нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,304 руб. (+5,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,24 коп. выше уровня действующего официального курса.
Цены на нефть немного опускаются утром в пятницу после сильного снижения накануне, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В четверг нефть Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 2%.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск торгуются по $76,06 за баррель, на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 0,44%, до $71,92 за баррель.
Контракты на Brent могут завершить неделю подъемом примерно на 6%, на WTI - на 5%, отмечает Reuters.
США и Иран обменялись ударами после обстрела иранской стороной коммерческих судов в Ормузском проливе.
Ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что считает перемирие завершенным и не видит смысла в продолжении диалога с Тегераном. Позднее он сказал журналистам, что после новых ударов США по Ирану представители этой страны звонили ему с просьбой заключить сделку.
Телеканал CNN накануне сообщил со ссылкой на американский источник, что переговорщики Вашингтона и Тегерана продолжают обсуждения технических вопросов, касающихся урегулирования конфликта. "США по-прежнему стремятся найти решение проблемы, и переговоры на экспертном уровне продолжаются", - заявил собеседник телеканала.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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