Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 10 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений по поводу возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП, с одной стороны, и желания некоторых участников рынка приобрести сильно подешевевшие облигации, с другой, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг вечером, что Запад имитирует интерес к переговорам по украинскому урегулированию, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. "Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, которые имитируют свою готовность к переговорам. Сейчас, как это было объявлено европейцами, (Запад) перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и сотрудничества Республики Мозамбик Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

Он добавил, что Запад "лицемерно продолжает призывать к переговорному решению". "Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно", - указал министр.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в плюсе, трейдеры активно скупали акции чипмейкеров и других технологических компаний, заметно подешевевшие в начале недели. Трейдеры предпочли не фокусироваться на эскалации напряженности на Ближнем Востоке, цены на нефть завершили торги в минусе. Американские военные подтвердили нанесение ударов по Ирану второй день подряд, а Тегеран пообещал масштабную ответную кампанию, нацеленную на военные базы Штатов на Ближнем Востоке.

Новости ряда представителей сектора, появившиеся 9 июля, поддержали уверенность инвесторов в том, что бум в сфере ИИ остается устойчивым. Так, Micron Technology объявила о пересмотре плана инвестиций в США: теперь компания намерена вложить свыше $250 млрд в стране до конца 2035 года, а не $200 млрд, как предполагалось год назад. Значительную часть средств она потратит на расширение производства чипов в Штатах на фоне стремительного роста спроса на них в условиях быстрого развития ИИ-технологий.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут в пятницу, бумаги чипмейкеров и ИИ-компаний дорожают вслед за подъемом технологического сектора в США накануне. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,4% в ходе торгов. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 4,5% в ходе торгов. Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%.

Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, но предпочитают не фокусироваться на событиях в этом регионе, учитывая высокую неопределенность перспектив развития ситуации. Нефтяной рынок спокойно реагирует на поступающие оттуда сигналы об эскалации конфликта, что сдерживает инфляционные ожидания, отмечают аналитики OCBC Group Research.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают снижаться утром в пятницу после заметного падения накануне, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $76,12 за баррель, на 0,24% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В четверг они подешевели на 2,2%, до $76,3 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени также на 0,24%, до $71,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 2%, до $72,08 за баррель.

Контракты на Brent могут завершить неделю подъемом примерно на 6%, на WTI - на 5%, отмечает Reuters. США и Иран обменялись ударами после обстрела иранской стороной коммерческих судов в Ормузском проливе. Ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что считает перемирие завершенным и не видит смысла в продолжении диалога с Тегераном. Позднее он сказал журналистам, что после новых ударов США по Ирану представители этой страны звонили ему с просьбой заключить сделку.

Телеканал CNN накануне сообщил со ссылкой на американский источник, что переговорщики Вашингтона и Тегерана продолжают обсуждения технических вопросов, касающихся урегулирования конфликта. "США по-прежнему стремятся найти решение проблемы, и переговоры на экспертном уровне продолжаются", - заявил собеседник телеканала.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 29,428 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,451 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику в рамках коррекции.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 июля увеличился на 0,12% и составил 119,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,16%, поднявшись до 1296,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,97%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,72%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,65%) и "Славнефть-001Р-02" (+0,57%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,25%), "РЖД-001P-04R" (-0,24%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) 10 июля c 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-28R объемом 10 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки - не выше 15% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 16,08% годовых. Оферта состоится через 1,5 года. Техразмещение запланировано на 15 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "РЕСО-лизинг" 15 июля с 11:00 до 15:00 МСК соберет заявки на выпуск 2-летних облигаций серии БО-02П-14 объемом не менее 8 млрд рублей. Предусмотрены квартальные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не более 250 базисных пунктов. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) установило ставку 46-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 6,31% годовых. Выпуски 37-й и 38-й серий объемом 20 млрд рублей каждый были размещены в мае 2015 года. Срок обращения долговых бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставки 2-120-го купонов зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год плюс 1%.

"ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) частично вышел из технического дефолта, с задержкой исполнив обязательства по выплате купонов перед держателями облигаций двух выпусков. Согласно сообщениям эмитента, выплачены купоны по биржевым облигациям серии БО-001Р-05 и по "зеленым" бондам серии 002Р-01, о техдефолте по которым "ЕвроТранс" сообщал 7 и 8 июля соответственно. Совокупный размер купонных выплат - 41,1 млн рублей и 25,5 млн рублей. Таким образом, из трех техдефолтов, раскрытых "ЕвроТрансом" на этой неделе, остается один, самый крупный: купон по выпуску БО-001Р-07 на сумму 86,6 млн рублей, срок выплаты которого наступил 6 июля. Несвоевременное исполнение обязательств перед владельцами облигаций "ЕвроТранс" объяснял временной нехваткой свободных денежных средств на счетах "из-за неравномерного поступления выручки". Еще из одного техдефолта "ЕвроТрансу" удалось выйти в начале недели. Купон по облигациям серии БО-001Р-06 компания перевела несколькими выплатами.