"Велес Капитал" сохраняет "позитивную" оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева.

Эмитент выпустил сильную сокращенную отчетность за июнь 2026 года по РСБУ, констатирует эксперт.

Рост чистых процентных доходов замедлился по сравнению с маем, но темпы роста сохраняются на высоком уровне, отмечает он. NIM, по расчетам инвесткомпании, составила 6,3%.

Неожиданно в июне резко выросли комиссионные доходы (на 14,7%, до 68,4 млрд руб.), однако половина этого роста объясняется переклассификацией доходов от конверсионных операций ВЭД, обращает внимание аналитик "Велес Капитала". "Без учета этих изменений рост составил 7,1%, что тоже выше ожиданий. По нашей оценке, итоговый рост комиссионных доходов за год будет на уровне 2%", - пишет он в материале.

"Мы сохраняем "позитивный" взгляд на акции Сбербанка и рекомендуем "покупать" с целевой ценой 393 рубля", - пишет Жителев.

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