Диапазоны 11-11,5 руб./юань и 75-80 руб./$1 пока актуальны - ПСБ

Торговые диапазоны 11-11,5 руб. за юань и 75-80 руб./$1 пока остаются актуальными, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт не видит факторов, которые могли бы привести к существенному смещению позиций рубля с текущих уровней на горизонте до конца июля.

По его мнению, скорее будет наблюдаться баланс спроса и предложения на валюту.

"Так, спрос, способствовавший ослаблению рубля в июне, по нашим оценкам, может снизиться - текущие уровни не столь привлекательны для формирования валютных резервов, а снижение рынка энергоносителей, активизировавшее спекулятивную составляющую спроса, уже отыграно, и стабилизация цен на нефть на текущих уровнях будет скорее способствовать фиксации прибыли по спекулятивным "длинным" позициям, - пишет Зварич в комментарии. - В результате ожидаем до конца месяца консолидацию основных мировых валют".

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