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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Диапазоны 11-11,5 руб./юань и 75-80 руб./$1 пока актуальны - ПСБ
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10 июля 2026 года 10:15

Диапазоны 11-11,5 руб./юань и 75-80 руб./$1 пока актуальны - ПСБ

Торговые диапазоны 11-11,5 руб. за юань и 75-80 руб./$1 пока остаются актуальными, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт не видит факторов, которые могли бы привести к существенному смещению позиций рубля с текущих уровней на горизонте до конца июля.

По его мнению, скорее будет наблюдаться баланс спроса и предложения на валюту.

"Так, спрос, способствовавший ослаблению рубля в июне, по нашим оценкам, может снизиться - текущие уровни не столь привлекательны для формирования валютных резервов, а снижение рынка энергоносителей, активизировавшее спекулятивную составляющую спроса, уже отыграно, и стабилизация цен на нефть на текущих уровнях будет скорее способствовать фиксации прибыли по спекулятивным "длинным" позициям, - пишет Зварич в комментарии. - В результате ожидаем до конца месяца консолидацию основных мировых валют".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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